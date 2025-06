Mundial de Clubes 2025: quanto Palmeiras faturou com vitória contra Botafogo

O Palmeiras ganhou as oitavas de final no Mundial de Clubes 2025 neste sábado, 28 - e levou uma bolada com a vitória. Desde o início da competição, o time já arrecadou R$ 146,8 milhões com os jogos e agora acrescenta às contas mais R$ 72 milhões. Com isso, o total acumulado chega a R$ 218,8 milhões em receitas apenas com o Mundial de Clubes.

Apenas pela participação no torneio, o Palmeiras embolsou US$ 15,2 milhões (aproximadamente R$ 83,6 milhões). A classificação para as oitavas adicionou mais US$ 7,5 milhões (R$ 41,4 milhões) ao bolso do time.

As vitórias também renderam premiações extras. Cada triunfo vale US$ 2 milhões (R$ 11 milhões), enquanto o empate dá direito a US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões). Com uma vitória e dois empates, o Palmeiras somou mais US$ 4 milhões (R$ 22 milhões).

Já o Botafogo, além dos US$ 15,2 milhões pela participação no torneio e os US$ 7,5 milhões pelas oitavas de final, o time teve duas vitórias e uma derrota, arrecadando também US$ 4 milhões - o que soma os mesmos R$ 146,8 milhões do Palmeiras antes da vitória.