Mundial de Clubes 2025: Palmeiras enfrenta o Chelsea nas quartas; veja os confrontos

As oitavas de final do Mundial de Clubes começaram neste sábado, 28, com o confronto entre Palmeiras e Botafogo. O time paulista venceu por 1 a 0 e se tornou o primeiro classificado para as quartas de final da competição.

Na próxima fase, o Palmeiras enfrentará o Chelsea. A equipe inglesa garantiu a vaga ao derrotar o Benfica por 4 a 1, também neste sábado, e se junta ao clube brasileiro entre os oito melhores do torneio.

[grifar]O Mundial ainda reserva confrontos decisivos entre gigantes do futebol europeu e sul-americano, incluindo PSG x Bayern de Munique e possíveis duelos entre Fluminense ou Inter de Milão contra Real Madrid ou Juventus.

Próximos confrontos das quartas

Palmeiras x Chelsea

Inter ou Fluminense x Manchester City ou Al Hilal

PSG x Bayern de Munique

Fluminense ou Inter de Milão x Real Madrid ou Juventus

O vencedor de Palmeiras e Chelsea enfrentará o ganhador do duelo entre PSG e Bayern na semifinal. A definição dos demais classificados acontece nos próximos dias.