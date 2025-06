Mundial de Clubes 2025: onde assistir Fluminense x Inter de Milão nesta segunda, 30

Último brasileiro a jogar pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa, o Fluminense vai encarar a Inter de Milão nesta segunda-feira, 30, às 16h, em Charlotte.

O clube das Laranjeiras ficou na segunda colocação do Grupo F com cinco pontos, tendo uma vitória e dois empates. Já o time italiano, atual vice-campeão da Champions League, foi o líder do Grupo E com sete pontos, com duas vitórias e um empate.

Caso vença, o Flu vai pegar nas quartas de final o vencedor da partida entre Manchester City x Al-Hilal.

⚽ Quando e onde vai ser o jogo?

Data: 30/6

🕓 Horário: 16h (horário de Brasília)

🏟️ Fase: Oitavas de final do Mundial de Clubes

📺 Onde assistir Inter de Milão x Fluminense ao vivo? Os torcedores poderão acompanhar Inter de Milão x Fluminense ao vivo em diversos canais e plataformas:

Globo (TV aberta)

Sportv (TV por assinatura)

DAZN (streaming)

CazéTV (YouTube)

Os demais confrontos das oitavas de final

Segunda-feira, 30 de junho

22h: Manchester City x Al-Hilal

Terça-feira, 1 de julho

16h: Real Madrid x Juventus

22h: Borussia Dortmund x Monterrey

