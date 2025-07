Mundial de Clubes 2025: Brasil pode ter semifinal inédita com jogo entre Palmeiras e Fluminense

O Mundial de Clubes FIFA 2025 segue surpreendendo e reforçando a presença do futebol brasileiro na competição.

Palmeiras e Fluminense avançaram às quartas de final, enquanto o Al Hilal protagonizou uma das maiores zebras do torneio ao eliminar o Manchester City, atual favorito, em um jogo que terminou 4 a 3 na prorrogação.

Palmeiras avança após duelo tenso

O Palmeiras garantiu sua vaga nas quartas após um duelo contra o Botafogo nas oitavas de final, onde venceu por 1 a 0 na prorrogação com um gol decisivo de Paulinho, que atuou mesmo em recuperação de cirurgia.

O Verdão terminou a fase de grupos em primeiro lugar, com um empate contra o Porto, vitória sobre o Al Ahly e empate com o Inter Miami. Agora, o time de Abel Ferreira se prepara para enfrentar o Chelsea, que eliminou o Benfica, em confronto marcado para o dia 4 de julho, na Filadélfia.

Fluminense brilha ao eliminar a Inter de Milão

O Fluminense também brilhou ao eliminar o Inter de Milão, atual vice-campeão europeu, com uma vitória por 2 a 0 nas oitavas.

Essa vitória garantiu não só a vaga nas quartas, mas também um prêmio de US$ 13 milhões, que elevou o faturamento total do clube para cerca de US$ 39,7 milhões (R$ 217,5 milhões), igualando o Palmeiras como os brasileiros com melhor campanha e maior premiação na competição até aqui. O Tricolor aguarda agora o adversário, que será o Al Hilal.

Al Hilal protagoniza zebra histórica

O Al Hilal protagonizou a maior surpresa até o momento ao eliminar o Manchester City, favorito ao título, por 4 a 3 na prorrogação, em partida disputada em Orlando.

O jogo foi marcado por uma virada emocionante: o City abriu o placar com Bernardo Silva, mas o time saudita virou com gols de Marcos Leonardo e Malcom, ambos brasileiros, e ainda contou com um gol de Kalidou Koulibaly.

O Manchester City empatou duas vezes, com Haaland e Foden, levando o jogo para a prorrogação, onde Marcos Leonardo marcou o gol da vitória aos 112 minutos. Com essa vitória histórica, o Al Hilal avança para enfrentar o Fluminense nas quartas, em um duelo que promete ser eletrizante.

Futebol brasileiro em destaque no Mundial

A eliminação precoce do Manchester City e a presença de dois clubes brasileiros nas quartas de final reforçam a força do futebol nacional na competição.

Caso Palmeiras e Fluminense avancem, o Mundial de Clubes 2025 poderá ter uma semifinal inédita entre equipes do Brasil.

Confira o chaveamento dos clubes no mata-mata: