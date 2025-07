Mundial de Clubes 2025: Al Hilal gastou R$ 3 bilhões para montar time que derrotou Manchester City

O Al Hilal, time saudita que surpreendeu ao eliminar o Manchester City nas oitavas de final do Mundial de Clubes FIFA 2025, possui um valor de mercado estimado em cerca de 159,4 milhões de euros (aproximadamente R$ 1 bilhão, na cotação atual), segundo dados do portal Transfermarkt.

Esse valor coloca o clube como o 16º elenco mais caro da competição, abaixo das potências europeias, mas ainda assim expressivo no contexto do torneio.

Nos últimos dois anos, o ex-time de Neymar gastou cerca de R$ 3 bilhões em contratações para montar um time competitivo, menos da metade do valor de mercado do Manchester City, que vale R$ 7 bilhões, valor que o coloca entre os times mais valiosos do planeta.

No entanto, o clube recentemente ajustou sua estratégia de investimentos para buscar maior equilíbrio financeiro, conforme declarou seu CEO, Esteve Calzada.

Elenco de destaque e jogadores valiosos

O clube conta com um elenco que inclui jogadores como o meio-campista português Rúben Neves, avaliado em 25 milhões de euros, o brasileiro Malcom, 22 milhões, o sérvio Aleksandar Mitrovic, e o jovem atacante brasileiro Marcos Leonardo, ambos avaliados em torno de 18 milhões de euros.

Folha salarial robusta e investimentos expressivos

Apesar de seu valor de mercado relativamente modesto em comparação ao Manchester City, que possui uma das folhas salariais mais caras do mundo e um elenco avaliado em cerca de 1,32 bilhão de euros, o Al Hilal tem uma folha salarial anual de aproximadamente 176,9 milhões de euros (cerca de R$ 1,13 bilhão), a quinta maior do Mundial de Clubes, superando a maioria dos clubes europeus, exceto Real Madrid, Bayern de Munique, Manchester City e PSG.

Com investimentos pesados, uma folha salarial robusta e um elenco de jogadores valiosos, o Al Hilal se posiciona como uma força crescente no futebol mundial, capaz de desafiar gigantes europeus e surpreender no Mundial de Clubes.