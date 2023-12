Mundial de Clubes 2023: Fluminense fatura 9% do City, mas diferença não é maior da história; entenda

Nesta sexta-feira, 22, Fluminense e Manchester City se enfrentam pela final do Mundial de Clubes num partida marcada por um abismo financeiro.

Um estudo divulgado pela SportValue, empresa de marketing esportivo, mostrou uma grande diferença entre as receitas de City e Fluminense. O Tricolor carioca faturou apenas 9% em comparação ao que a equipe inglesa registrou em 2022. Os valores foram de R$ 347 milhões para o Flu e R$ 3,8 bi para os Citizens.

Mais valioso entre os clubes da Europa, o City tem faturamento resultado de altos números com marketing e direitos de transmissão. A equipe inglesa registrou R$ 1,9 bi em publicidade e R$ 1,6 bi em jogos de televisão. Outro destaque é para o valor do elenco, que foi avaliado em R$ 7,4 bilhões, maior da Inglaterra.

Em contrapartida, o Fluminense registrou a nona colocação entre as receitas dos clubes brasileiros. A equipe carioca teve seu faturamento impulsionado por direitos de TV, arrecadando R$ 151 mi, dos R$ 347 mi faturados.

Outra assimetria observada foi no valor das dívidas. O Flu registrou R$ 678 milhões, maior que a própria receita, enquanto o City teve R$ 392 milhões, valor que representa 10% do que arrecadou.

Veja o comparativo:

Brasileiros x europeus

Quando analisamos outro critério, o de valor de mercado, a diferença entre Fluminense e City é a terceira maior já registrada em comparação entre brasileiros e europeus.

O valor de mercado leva em conta ativos como plantel, valor de marca e faturamento para compor um hipotético preço de venda do clube para um eventual comprador.

De acordo com dados do site Transfermarket, o Fluminense tem R$ 574 milhões em valor de mercado, enquanto o Manchester City tem valor estimado em R$ 7 bilhões. O valor da equipe carioca, portanto, representa 8% do valor do clube inglês.

De 2000 prá cá, apenas em 2006 e 2017 houve maiores diferenças no valor dos finalistas que em 2023. Em 2006, na final Internacional e Barcelona, o Colorado não possuía 1% do valor de mercado da equipe espanhola, registrando assim a maior diferença. Na ocasião, a equipe gaúcha valia apenas R$ 16 milhões (sempre dentro dos critérios do site Transfermarkt), contra R$ 1 bilhão do Barça. Detalhe: em campo, o Inter ganhou a final.

Já em 2017, o Grêmio enfrentava o Real Madrid, bi-campeão da Europa, com 6,82% do total dos Merengues.

Veja o comparativo do valor de mercado

2005 - São Paulo x Liverpool

O valor de mercado do São Paulo em 2005 era 14% do Liverpool, registrando R$ 168 milhões de reais contra R$ 1,16 bilhão dos Reds. O Tricolor bateu a equipe por 1 a 0, conquistando o seu terceiro título.

2006 - Internacional x Barcelona

Como dito anteriormente, o valor de mercado do Internacional em 2006 era 0,9% do Barcelona, registrando R$ 16 milhões contra R$ 1,8 bilhão do Culés. Mesmo com essa diferença, o Inter se sagrou campeão.

2011 - Santos x Barcelona

Em 2011, a final registrou a menor disparidade entre finalistas. O Santos, comandado por Neymar e cia na época, registrou 14% do valor de mercado do Barcelona, com R$ 467 milhões contra R$ 3,3 bilhões da equipe espanhola, num dado impulsionado pelo valor de uma futura venda do à época promissor Neymar. O Barcelona saiu vitorioso, vencendo a final por 4 a 0.

2012 - Corinthians x Chelsea

Em 2012, segundo título mundial do Corinthians, a diferença entre as equipes também era muito grande. O Timão tinha apenas 16% do valor de mercado do Chelsea, com R$ 388 milhões contra R$ 2,4 bi dos Blues.

2017 - Grêmio x Real Madrid

Em 2017, o Grêmio comandado por Renato Gaúcho tinha apenas 8,55% do valor do Real Madrid, com R$ 342 milhões, contra 4 bilhões dos Merengues. Na ocasião, a equipe espanhola venceu por 1 a 0, com gol de Cristiano Ronaldo.

2019 - Flamengo e Liverpool

Chegando para a sua segunda final da história, o Flamengo possuía 11% do valor de mercado do Liverpool, com R$ 613 milhões contra R$ 5,4 bilhões da equipe inglesa

2021 - Palmeiras x Chelsea

Em 2021, chegando para seu segundo Mundial consecutivo, o Palmeiras tinha apenas 10% do valor do Chelsea, com R$ 501 milhões, contra R$ 5 bilhões.

Comparativo no Brasil

Ainda referente ao valor de mercado, as diferenças entre Fluminense e Manchester City, quando trazidas ao futebol brasileiro, equivale a por o Tricolor frente à frente com clubes da Série B.

O Vitória, campeão deste ano, vale o equivalente a 11% do Fluminense, com R$ 62 milhões de valor estimado, segundo o Transfermarkt. Outro clube que subiu da Série B para a A, o Criciúma, vale cerca de 8% do valor de mercado do Flu, com R$ 53 milhões.