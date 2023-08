Mundial de Basquete: guia completo sobre a competição que começa na sexta; veja onde assistir

A um ano dos Jogos de Paris-2024, o basquete internacional se reúne para sua competição mais nobre. Em sua 19ª edição, a Copa do Mundo, ou Mundial de Basquete, volta ao continente asiático, desta vez numa edição com três sedes: Filipinas, Indonésia e Japão. O torneio começa no início da manhã desta sexta-feira, com Angola x Itália e Finlândia x Austrália, às 5h (de Brasília).

Bicampeão da competição, o Brasil sonha com o tri com um elenco renovado, mas encara a pedreira de ter a atual campeã, a Espanha dos irmãos Hernangómez, em seu grupo.

O espanhóis se juntam a times fortíssimos como o Canadá de RJ Barrett e Shai Gilgeous-Alexander, a França de Rudy Gobert e Evan Fournier, a Sérvia de Bogdan Bogdanovic, a Eslovênia de Luka Doncic e os Estados Unidos de Anthony Edwards e Austin Reaves.

O torneio terá o desfalque de estrelas como Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic, além do fenômeno Victor Wembanyama, que concentrarão suas férias e esforços na temporada da NBA.

Disputado em duas fases de grupos e um mata-mata, o Mundial de Basquete garante sete vagas para a Olimpíada de Paris, baseadas nas classificações finais: duas para as Américas, duas para a Europa, uma para a África, uma para a Ásia e uma para a Oceania.

Veja grupos, jogos, formato de disputa, datas e onde assistir ao Mundial de Basquete

Formato

As equipes são divididas em oito grupos de quatro participantes. Os dois melhores de cada grupo vão a uma segunda fase de grupos. Os dois melhores de cada grupo desta segunda fase vão ao mata-mata, de eliminatória simples. Os eliminados da primeira fase ainda jogam uma segunda fase de grupos para definição do 17º ao 32º lugar.

Cada vitória vale dois pontos. A derrota vale um. Os times carregam a pontuação para as fases de grupos seguintes.

Grupos

Grupo A: Angola, República Dominicana, Filipinas e Itália

Grupo B: Sudão do Sul, Sérvia, China e Porto Rico

Grupo C: Estados Unidos, Jordânia, Grécia e Nova Zelândia

Grupo D: Egito, México, Montenegro e Lituânia

Grupo E: Alemanha, Finlândia, Austrália e Japão

Grupo F: Eslovênia, Cabo Verde, Geórgia e Venezuela

Grupo G: Irã, Espanha, Costa do Marfim e Brasil

Grupo H: Canadá, Letônia, Líbano e França

Calendário

Fase de grupos: 25 a 30 de agosto

Segunda fase de grupos: 31 de agosto a 3 de setembro

Mata-mata: 5 a 10 de setembro

Final: 10 de setembro

Jogos do Brasil

Irã x Brasil - 26/8 (sábado), 6h45 - Jakarta, Indonésia

Brasil x Espanha - 28/8 (segunda-feira), 10h30 - Jakarta, Indonésia

Costa do Marfim x Brasil - 30/8 (quarta-feira), 6h45 - Jakarta, Indonésia

*Horário de Brasília

O calendário completo da competição pode ser conferido clicando aqui.

Onde assistir

A ESPN (TV fechada) e o Star+ (streaming, internet) transmitem o Mundial de Basquete.

Elencos

Informações retiradas do site da Fiba.