Multa por obra irregular em mansão de Neymar não será menor que R$ 5 milhões

A obra irregular na mansão de Neymar em Mangaratiba (RJ), interditada nesta quinta-feira por infrações ambientais, vai lhe render mais do que dor de cabeça: a multa imposta pelos órgãos de fiscalização será milionária. "O próximo passo será fazer o parecer das irregularidades constatadas e emissão de multa, a qual, segundo estimativas e diante do dano ambiental causado, não será menor que R$ 5 milhões", afirma a prefeitura da cidade, em comunicado.

A obra já estava nos retoques finais: depois de apenas dez dias de trabalho, um enorme lago artificial, de mil metros quadrados, estava recebendo a parte de decoração para ser inaugurado com festa nesta sexta-feira. O projeto ambicioso é fruto de uma espécie de desafio proposto por uma empresa do ramo. O Genesis Experience se propõe a construir um lago ou piscina natural em tempo recorde, com todas as etapas registradas nas redes sociais da Genesis Ecossistemas.

A posição da empresa: 'Não infringimos nenhuma lei ambiental', diz gerente da companhia que construiu lago de Neymar

Fiscalização da obra

Mas uma operação de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Mangaratiba, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental, a Polícia Civil e agentes do Grupamento de Proteção Ambiental do munícipio, deflagrada após o recebimento de denúncias, encontrou irregularidades no projeto: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização, e aplicação de areia de praia sem autorização ambiental. Por isso, as autoridades decidiram interditar a obra.

Gerente da empresa responsável pela obra na mansão de Neymar em Mangaratiba (RJ) assegurou que não há nada de errado com a construção iniciada no último dia 12 e que recebia os últimos retoques para ser inaugurada.

- Posso te garantir que nós não infringimos nenhuma lei ambiental - disse por telefone Fábio Meloni, da Genesis Ecossistemas, que está no local acompanhando a obra: - Na verdade, nós fizemos uma piscina. Reformamos um lago antigo que já existia há muito tempo. Em cima dele, ornamentamos e fizemos uma piscina clorada. Não é um lago natural