Morre Walewska Oliveira, campeã olímpica pela seleção de vôlei, aos 43 anos

Morreu nessa quinta-feira em São Paulo, aos 43 anos, Walewska Oliveira, ex-jogadora da Seleção Brasileira de Vôlei. A causa da morte ainda não foi divulgada, segundo o site Itatiaia, que junto com o site Melhor do Vôlei, foram os primeiros a dar a notícia.

Walewska estava na capital paulista para a divulgação de sua biografia. Na quarta-feira chegou a participar de um podcast para falar sobre a publicação e sua vitoriosa carreira.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo em primeira mão. Inscreva-se no Telegram da Exame

Quem foi Walewska Oliveira?

Nascida em Belo Horizonte em 1º de outubro de 1979, a ex-jogadora começou sua carreira pelo Minas, em 1995. Em 2014 voltou ao clube, onde atuou até o ano seguinte.

Na seleção, Walewska jogou por 10 anos. Em 2008, mesmo ano em que sagrou-se campeã olímpica em Pequim (foi o primeiro ouro olímpico do vôlei feminino), foi eleita a melhor bloqueadora do mundo. Em Olimpíadas, tambpem foi bronze em Sidney (2000). Ao deixar a seleção, atuou em diversos clubes - além do Minas, Osasco e Praia Clube, por onde se aposentou.

Nas redes sociais, amigos de Walewska e ex-jogadores lamentaram a morte. A também campeã olímpica Paula Pequeno postou nos stories, do Instagram, um vídeo falando sobre a morte da amiga. O tricampeão mundial William Arjona também se pronunciou no X (ex-Twitter).

Em sua biografia, publicada com o título "Outras redes", Walewska contava sua história de amor pelo vôlei, desde os 12 anos, quando saiu de casa para fazer um teste no Minas. Foi o então técnico da seleção Bernardinho que, em 1997, convocou Walewska pela primeira vez. Dois anos depois, vinha o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá; em 2000 foi a vez do bronze na Olimpíada de Sydney