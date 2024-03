Morre Joana Neves, a medalhista paralímpica e campeã mundial conhecida como 'Peixinha', aos 37 anos

A renomada medalhista paralímpica Joana Neves morreu aos 37 anos de idade na madrugada desta segunda-feira, 18. A notícia foi confirmada pelo clube que a atleta representava, a Sociedade Amigos do Deficiente Físico (Sadef).

Natural de Natal (RN), Joana estava em São Paulo para realizar exames, por causa de um histórico recente de episódios de convulsão. No domingo à noite, 17, enquanto estava no Centro de Treinamento Paralímpico, sentiu-se mal e foi encaminhada ao hospital. No entanto, Joana sofreu uma parada cardiorrespiratória e não resistiu.

Apelidada de "Peixinha", Joana Neves nasceu com acondroplasia, uma condição que afeta o crescimento ósseo. A natação entrou em sua vida como recomendação médica, mas rapidamente se tornou sua paixão e impulsionou uma carreira repleta de vitórias.

Ao longo de sua trajetória, a nadadora disputou três edições dos Jogos Paralímpicos, conquistando um total de cinco medalhas. Além disso, nos campeonatos Mundiais, Joana acumulou 15 pódios entre os anos de 2013 e 2022. Seu legado esportivo será lembrado com admiração e gratidão.

A morte da atleta lamentada por vários atletas e empresários do esporte. Mizael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e bicampeão paralímpico no futebol de cegos manifestou sua tristeza pela morte de Joana.

“Estamos consternados com a partida da Joana Neves, nossa Joaninha. Tanto carisma fora das piscinas, tanta garra quando caía na água para representar nosso País, seu Estado, o Rio Grande do Norte, seus amigos e sua família. Quanta gente se orgulhava com as conquistas da Joaninha. E quanta alegria ela nos deu. Ela era uma tremenda atleta. Que Deus, em sua infinita bondade, conforte a coração dos familiares e amigos”, declarou em um comunicado.