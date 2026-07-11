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Fase de grupos copa 2026

Morre Jayden Adams, jogador da África do Sul que participou da Copa do Mundo de 2026, aos 25 anos

Morte do atleta foi confirmada por familiares e representantes

Jayden Adams, meio-campista do Mamelodi Sundowns e da seleção da África do Sul, morreu aos 25 anos

Jayden Adams, meio-campista do Mamelodi Sundowns e da seleção da África do Sul, morreu aos 25 anos

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 11 de julho de 2026 às 11h23.

Última atualização em 11 de julho de 2026 às 11h24.

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O meio-campista Jayden Adams, que defendia o Mamelodi Sundowns e a seleção da África do Sul, morreu neste sábado, 11. O jogador tinha 25 anos e participou da Copa do Mundo de 2026.

A causa da morte não foi divulgada. A informação, no entanto, foi confirmada por familiares e representantes do atleta.

Pela seleção sul-africana, Adams atuou nas três partidas da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. No confronto das oitavas de final, contra o Canadá, permaneceu no banco de reservas durante a derrota por 1 a 0, que encerrou a campanha da equipe. Durante o torneio, o jogador também enfrentou a morte da avó, Marianna Adams.

Em nota, o sindicato dos jogadores de futebol da África do Sul lamentou a morte do atleta:

"A morte cruelmente roubou um dos nossos. Ela roubou da nossa nação um futebolista notável, mas nunca levará embora o legado que Jayden Adams deixa para trás. Nós sempre nos lembraremos de sua humildade, de seu talento extraordinário e do orgulho com que ele representou a África do Sul. Descanse em paz eterna, Jayden. Você nunca será esquecido", escreveu o sindicato em nota.

Revelado pelo Stellenbosch, Jayden Adams foi contratado pelo Mamelodi Sundowns em janeiro de 2025. Na temporada 2025/2026, contribuiu para a conquista da Liga dos Campeões Africana pelo clube. Pela seleção da África do Sul, disputou 13 partidas e marcou dois gols.

Conheça a trajetória do atleta

Antes do anúncio de sua morte neste sábado, Jayden Adams era considerado um dos principais nomes da nova geração do futebol sul-africano. Aos 25 anos, o meio-campista vivia o melhor momento da carreira, como titular do Mamelodi Sundowns e integrante da seleção da África do Sul que disputou a Copa do Mundo de 2026.

Nascido em 5 de maio de 2001, na Cidade do Cabo, Adams atuava como meio-campista central e se destacava pela qualidade na saída de bola, visão de jogo e versatilidade. Revelado pelo Stellenbosch FC, estreou como profissional em 2020 e rapidamente ganhou espaço na equipe, tornando-se um dos principais jogadores do clube.

O desempenho chamou a atenção do Mamelodi Sundowns, maior vencedor do futebol sul-africano, que o contratou em janeiro de 2025. Pela equipe, conquistou a Liga dos Campeões da África na temporada 2025/26, principal título de sua carreira.

Na seleção da África do Sul, Adams estreou em 2022 e acumulou 13 partidas e dois gols. Na Copa do Mundo de 2026, participou dos três jogos da fase de grupos e integrou a campanha histórica que levou os sul-africanos ao mata-mata do torneio pela primeira vez. A equipe acabou eliminada pelo Canadá nas oitavas de final.

Durante o Mundial, o jogador enfrentou um momento difícil fora dos gramados ao perder a avó, Marianna Adams. Mesmo diante da perda, permaneceu com a delegação durante a competição.

Além da conquista continental pelo Sundowns, Adams também levantou o troféu da Carling Knockout de 2023, quando ainda defendia o Stellenbosch FC.

O meio-campista também ficou conhecido do público brasileiro ao enfrentar o Fluminense pela Copa do Mundo de Clubes, em junho do ano passado. A partida terminou empatada por 0 a 0.

A confirmação da morte de Jayden Adams provocou grande comoção na África do Sul. O sindicato dos jogadores de futebol do país e o Ministério dos Esportes prestaram homenagens, destacando o talento, a humildade e o legado deixado pelo atleta, que era apontado como uma das principais referências da nova geração do futebol sul-africano.

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