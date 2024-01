Morre Franz Beckenbauer, lenda do futebol aos 78 anos

O ex-jogador de futebol alemão Franz Beckenbauer morreu neste domingo, 7. Ele foi campeão da Copa do Mundo de 1974 como jogador e de 1990 como treinador.

Em um comunicado, a família do ex-jogador afirmou que Beckenbauer faleceu enquanto dormia e no dia do óbito estava rodeado por parentes.

"É com profunda tristeza que anunciamos que meu marido e nosso pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia ontem, domingo, cercado por sua família. A família pede que possam 'sofrer em silêncio e abster-se de receber qualquer pergunta'", disse a família, em comunicado.

Beckenbauer foi um dos três no mundo a ganhar uma Copa como jogador e técnico (na Copa da Alemanha em 1974 e da Itália em 1990). Os outros dois são Zagallo, que morreu no último sábado, 6, e o Didier Deschamps (1998, na França, e 2018 na Rússia). Zagallo ganhou como jogador as Copas de 1958 e 1962, como técnico a de 1970 e era coordenador em 1994.

Trajetória

Beckenbauer fez sua estreia como jogador nos juniores do Bayern de Munique, onde se destacou na equipe. Originário do distrito de Giesing, ele conquistou quatro títulos de campeonatos nacionais e três Copas da Europa.

A equipe liderada por Franz Beckenbauer em 1990 chegou à Copa do Mundo impulsionada pela queda do Muro de Berlim em 1989. Durante o torneio, a Alemanha, sob seu comando como treinador, empatou duas vezes, uma delas levando a classificação para a final que foi decidida nos pênaltis, contra a Inglaterra, na competição realizada na Itália. O time alemão registrou um aproveitamento de 80,5% e frustrou a chance de Maradona conquistar consecutivamente o título pela Argentina, depois de vencer a Copa de 1986.

Beckenbauer era reconhecido por sua leveza e toques elegantes na bola. Ganhou reconhecimento mundial por redefinir o papel do líbero em campo. Além de seu sucesso na Alemanha, Beckenbauer também teve passagem pelos Estados Unidos, atuando pelo Cosmos New York, onde compartilhou o campo com Pelé.