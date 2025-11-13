Esporte

Moldávia x Itália: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Partida entre Moldávia e Itália é válida pela nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16h24.

Moldávia e Itália se enfrentam nesta quinta-feira, 13 de novembro, às 16h45, no Estádio Zimbru, em Chisinau, Moldávia. O duelo é válido pela nona rodada das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026 e terá transmissão ao vivo no Sportv 2.

A Moldávia, na lanterna da classificação, busca quebrar a sequência de maus resultados em casa. A seleção moldava tem apenas um ponto, resultado de um empate com a Estônia por 1 a 1, em outubro.

Já a Itália, vice-líder do grupo I, com 15 pontos, busca mais uma vitória para continuar sua sequência positiva. Nos últimos jogos, a Azzurra venceu Israel por 3 a 0 e a Estônia por 3 a 1. Na primeira rodada, em junho, a Itália venceu a Moldávia por 2 a 0.

Onde assistir ao vivo o jogo Moldávia x Itália hoje pelas Eliminatórias?

O jogo desta quinta-feira, às 16h45, entre Moldávia e Itália terá transmissão ao vivo no Sportv 2.

Como assistir online o jogo Moldávia x Itália hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Globoplay, através dos sinais do Sportv 2.

Prováveis escalações:

Moldávia (Técnico: Lilian Popescu)

Postolachi; Perciun; Bogaciuc; Vadim Rata; Caimacov; Oleg Reabciuk; Gherasimencov; Baboglo; Craciun; Forov e Kozhukhar.

Itália (Técnico: Gennaro Gattuso)

Donnarumma; Di Lorenzo; Mancini; Calafiori; Dimarco; Barella; Locatelli; Cambiaso; Mateo Retegui e Raspadori.

