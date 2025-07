Mirassol x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

O Mirassol e o Vitória se enfrentam neste sábado, 26 de julho, às 18h30, no estádio Maião, em Mirassol, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere.

O Mirassol é, sem dúvidas, a grande surpresa desta edição do Brasileirão. A equipe do interior paulista ocupa a 7ª posição na tabela, com 24 pontos, e vive uma fase espetacular: já são sete jogos de invencibilidade, com um retrospecto de cinco vitórias e dois empates no período.

Na última rodada, o time consolidou o bom momento com uma importante vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, fora de casa.

O Vitória, por sua vez, vive um momento de alerta na competição. Apesar de vir de uma sequência de três jogos sem perder, a equipe está a apenas dois pontos da zona de rebaixamento e com um jogo a mais que o Santos, o primeiro time dentro do Z-4.

A última partida ilustra bem a fase frustrante do time: no empate em 2 a 2 com o lanterna Sport, o clube baiano chegou a marcar o que seria o gol da vitória aos 49 do segundo tempo, mas sofreu o empate de forma dramática, aos 54.

Onde assistir ao vivo o jogo do Mirassol x Vitória pelo Brasileirão?

Prováveis escalações do Mirassol x Vitória

Mirassol: (Técnico: Rafael Guanaes) Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes, Reinaldo; Alesson, Neto Moura, Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico.

Lucas Arcanjo; Caceres, Lucas Halter, Zé Marcos, Maykon Jesus; Baralhas, Willian Oliveira, Fabrício, Matheusinho, Lucas Braga; Renato Kayzer.

Onde assistir online o jogo do Mirassol x Vitória?

Você pode assistir a partida online pelo Globoplay.