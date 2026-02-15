Mirassol x Portuguesa: onde assistir e horário pelo Campeonato Paulista

O Mirassol e Portuguesa se enfrentam neste domingo, 15, às 20h30, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião. A partida é válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista e terá transmissão na HBO Max.

O Leão ocupa atualmente a 11ª colocação, com oito pontos, e vem de derrota para o Capivariano, fora de casa, na última rodada. Fora da zona de classificação, a equipe precisa vencer e ainda torcer por uma combinação de resultados para seguir viva na briga por uma vaga na próxima fase do estadual.

Já a Lusa chega embalada após importante vitória sobre a Ponte Preta, no Canindé. A Portuguesa está na quarta colocação, com 12 pontos, dentro da zona de classificação, e pode encaminhar a vaga à fase final em caso de novo resultado positivo.

Onde assistir ao vivo o jogo do Mirassol x Portuguesa hoje pelo Campeonato Paulista?

O jogo deste domingo, às 20h30, entre o Mirassol e Portuguesa terá transmissão ao vivo na HBO Max.

Como assistir online o jogo do Mirassol x Portuguesa hoje?

Você pode assistir à partida online pela HBO Max.

Prováveis escalações

Mirassol: Walter; Igor Cariús, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Yuri Lara); Aldo Filho, Shaylon; Alesson, Negueba e Nathan Fogaça.

Portuguesa: Bertinato; João Vitor, Gustavo Henrique, Biazus (Botteghin) e Caio Roque; Zé Vitor, Portuga (Hudson) e Gabriel Pires; Maceió, Renê e Ewerthon (Cadorini).