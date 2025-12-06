Mirassol x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do Brasileirão

O Mirassol recebe o Flamengo neste sábado, 6 de dezembro, às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Prime Video.

O Mirassol fecha sua histórica campanha no Campeonato Brasileiro de 2025 diante de sua torcida. Com a vaga assegurada na fase de grupos da Libertadores, o Leão não pode sair da quarta colocação e entra em campo apenas para cumprir tabela.

A equipe do interior paulista terá dois desfalques nas laterais: Lucas Ramon, que cumpre suspensão na direita, e Reinaldo, artilheiro do time, que é dúvida e deve ficar fora, já que também não atuou contra o Vasco.

Por outro lado, o Flamengo já celebra o título do Brasileirão. Após vencer o Ceará no meio de semana, os cariocas garantiram o troféu no Maracanã com uma rodada de antecedência e também entram em campo para cumprir tabela no jogo final. Com a conquista confirmada, o elenco principal do Rubro-Negro embarca neste sábado para Doha, no Catar, onde disputará a Copa Intercontinental. Para o duelo com o Mirassol, apenas alguns jogadores menos utilizados por Filipe Luís estão relacionados, e o time será, em sua maioria, composto por atletas da base. A equipe será comandada por Bruno Pivette, técnico do sub-20.

Onde assistir ao vivo Mirassol x Flamengo hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste sábado, às 18h30, entre Mirassol e Flamengo terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Prováveis escalações de Mirassol x Flamengo

Mirassol (Técnico: Rafael Guanaes):

Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Reinaldo); Danielzinho, Neto Moura e Gabriel; Negueba, Renato Marques e Alesson.

Flamengo (Técnico: Bruno Pivette):

Dyogo Alves; Daniel Sales, João Victor, Da Mata e Germano; Evertton Araújo, Pablo Lúcio e Guilherme; Joshua, Wallace Yan e Michael.