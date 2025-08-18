Esporte

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A partida entre Mirassol e Cruzeiro é válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mateus Omena

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10h49.

Mirassol e Cruzeiro se enfrentam nesta segunda-feira, 18 de agosto, às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia (Maião), em Mirassol (SP), no encerramento da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere.

O Cruzeiro chega ao confronto após derrota por 2 a 1 para o Santos no Mineirão, em 10 de agosto, e ocupa a vice-liderança com 37 pontos. Para o jogo, o técnico Leonardo Jardim terá quatro desfalques: o lateral-direito William, que se recupera de uma pancada no quadril, e os suspensos Kaiki, Lucas Romero e Christian. A Raposa, no entanto, está invicta há seis jogos sem levar gols fora de casa.

Já o Mirassol, que surpreendeu ao terminar o turno na sexta colocação com 28 pontos, mantém uma excelente campanha em casa, com oito partidas invictas.

Onde assistir ao vivo o jogo Mirassol x Cruzeiro hoje pelo Brasileirão?

O jogo desta segunda-feira, às 20h, entre Mirassol e Cruzeiro terá transmissão ao vivo pelo Sportv e Premiere.

Como assistir online o jogo Mirassol x Cruzeiro hoje?

Você pode assistir à partida online pelo Sportv Play ou Premiere Play, disponíveis nos respectivos aplicativos ou sites.

Prováveis escalações de Mirassol x Cruzeiro:

  • Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.
  • Cruzeiro: Cássio; Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Silva, Matheus Henrique (Walace), Eduardo e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Técnico: Leonardo Jardim.
