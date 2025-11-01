Esporte

Mirassol x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Partida entre Mirassol e Botafogo é válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 11h48.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A partida entre Mirassol e Botafogo acontece neste sábado, 1º de novembro, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Maião, em Mirassol, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pelo Sportv e Premiere.

O Mirassol chega ao embate com muita moral, sendo o quarto colocado da competição, com 55 pontos, e ainda invicto em seus domínios no torneio nacional. A equipe busca continuar conquistando pontos importantes para se consolidar no G4 do Brasileirão.

Por outro lado, o Botafogo ocupa a sétima posição, com 47 pontos, e vem de boa campanha, mas precisa garantir resultados para não depender de terceiros na luta pela vaga na próxima competição internacional. A equipe carioca abriu um G7 após a final da Libertadores, e agora segue com a missão de se manter na zona de classificação.

Onde assistir ao vivo o jogo Mirassol x Botafogo hoje?

A partida entre Mirassol e Botafogo, neste sábado, 1º de novembro, às 18h (de Brasília), será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere.

Prováveis escalações de Mirassol x Botafogo

Botafogo:

Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Telles; Newton, Freitas e Danilo; Santi, Jeffinho e Ramos.

Técnico: Davide Ancelotti

Mirassol:

Walter; Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Moura, Danielzinho e Marques; Negueba, Alesson e Da Costa.

Técnico: Rafael Guanaes

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Real Madrid x Valencia: onde assistir, horário e escalações do jogo pela La Liga

Santos x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro x Vitória: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Nottingham Forest x Manchester United: onde assistir e horário da Premier League

Mais na Exame

Minhas Finanças

O que muda para cotistas de fundos com nova exigência da Receita

Marketing

Após saída de Bonner, Amstel revive 'meme da latinha' em homenagem

Brasil

Novas regras do saque-aniversário do FTGS começam hoje; veja o que muda

Casual

Dia de Todos os Santos 2025: qual a programação pelo Brasil? Veja se é feriado