Mirassol x Botafogo: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 11h48.
A partida entre Mirassol e Botafogo acontece neste sábado, 1º de novembro, às 18h (horário de Brasília), no Estádio Maião, em Mirassol, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A transmissão ao vivo será pelo Sportv e Premiere.
O Mirassol chega ao embate com muita moral, sendo o quarto colocado da competição, com 55 pontos, e ainda invicto em seus domínios no torneio nacional. A equipe busca continuar conquistando pontos importantes para se consolidar no G4 do Brasileirão.
Por outro lado, o Botafogo ocupa a sétima posição, com 47 pontos, e vem de boa campanha, mas precisa garantir resultados para não depender de terceiros na luta pela vaga na próxima competição internacional. A equipe carioca abriu um G7 após a final da Libertadores, e agora segue com a missão de se manter na zona de classificação.
A partida entre Mirassol e Botafogo, neste sábado, 1º de novembro, às 18h (de Brasília), será transmitida ao vivo pelo Sportv e Premiere.
Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Telles; Newton, Freitas e Danilo; Santi, Jeffinho e Ramos.
Técnico: Davide Ancelotti
Walter; Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan; Moura, Danielzinho e Marques; Negueba, Alesson e Da Costa.
Técnico: Rafael Guanaes