Militão e Estêvão lesionados: quem briga por vaga na Seleção Brasileira com baixa de dupla

Carlo Ancelotti tem um problema para resolver às vésperas da Copa do Mundo. Além de Rodrygo, com lesão no joelho, agora o treinador também perdeu Eder Militão, com problema na coxa, e tem dúvida com Estêvão, também machucado.

O treinador divulgará a lista de convocados para o torneio no dia 18 de maio, em evento no Rio de Janeiro, e agora precisa ajustar quem irá levar para a posição deixada em aberto pelos lesionados.

O cenário abre espaço para atletas que estão disputando uma vaga no torneio. Na zaga, Roger Ibañez, ex-Fluminense, que atualmente defende o Al Ahli, é o favorito para assumir a vaga deixada por Militão. O jogador foi testado em amistosos contra França e Croácia e ganhou a confiança de Ancelotti.

A ideia de Ancelotti é levar nove defensores para a Copa do Mundo, entre laterais e zagueiros. Os nomes que devem estar na lista são: Wesley, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro e Douglas Santos. A nona vaga ficaria em aberto e poderia ser preenchida por Ibañez.

Alexsandro Ribeiro, que atua no Lille, também esteve no radar de Ancelotti, mas corre por fora na disputa pela vaga. O jogador não tem uma sequência de jogos, o que poderia prejudicar sua convocação, segundo a ESPN.

Disputa no ataque tem contornos mais claros

Se na zaga a disputa ainda está em aberto, no ataque os nomes são mais claros. Estêvão não está cortado em definitivo da Copa do Mundo e espera se recuperar a tempo. Caso não tenha condições de jogo, a expectativa é que Endrick fique com sua vaga.

O atleta do Lyon vem se destacando na temporada pelo time francês e conquistou minutos em amistoso contra a Croácia. Além disso, o jogador é velho conhecido de Ancelotti, com quem trabalhou no Real Madrid.

Igor Thiago, do Brentford, é outro que também disputa a vaga. Segundo a ESPN, o atleta, ao lado de Lucas Paquetá, do Flamengo, também sonha em estar na Copa. Junto com Endrick, brigavam pelas duas vagas em aberto. Caso Estêvão não tenha condições, as vagas aumentariam.

Rayan, que deixou o Vasco pelo Bournemouth, também aparece como opção, mas corre por fora na briga por uma vaga na seleção brasileira.