Milan x PSG: onde assistir ao vivo, horários e escalações do jogo pela Champions League

Milan e PSG se enfrentam nesta terça-feira, 7, às 17h, no San Siro, em Milão, na Itália. A partida é válida pela 4ª rodada da fase de grupos da Champions League.

Após derrota no último jogo, o Milan espera com apoio do seu torcedor se reabilitar na competição. A equipe é a lanterna do grupo da morte até aqui, com apenas dois pontos.

Já o PSG busca se isolar na liderança da competição. A equipe somou duas vitórias e uma derrota e está com seis pontos conquistados.

Qual a escalação do Milan hoje?

Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw e Theo Hernández; Musah, Adli e Reijnders; Pulisic, Rafael Leão e Oliver Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Qual a escalação do PSG hoje?

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernández; Fabián Ruiz, Manuel Ugarte e Vitinha; Dembelé, Mbappé e Gonçalo Ramos. Técnico: Luis Enrique.

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG pela Champions League?

O jogo desta terça-feira, às 17h, entre Milan x PSG terá transmissão ao vivo na TNT e HBO Max.

Como assistir online o jogo do PSG?

Você pode assistir a partida online pela HBO Max.

Qual é o próximo jogo do PSG?