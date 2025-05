Milan x Bologna: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela final da Copa da Itália

A final da Copa da Itália acontece nesta quarta-feira, 14 de maio, com o confronto entre Milan e Bologna, às 16h, no Estádio Olímpico de Roma. A partida promete ser decisiva, com ambos os times buscando o título da competição.

O Milan, atual vencedor de vários títulos nacionais, entra como favorito, mas o Bologna promete dar trabalho, buscando conquistar um título importante para a história do clube.

Onde assistir ao vivo o jogo do Milan x Bologna hoje pela Copa da Itália?

O jogo entre Milan e Bologna terá transmissão ao vivo na CazéTV e NSports, às 16h.

Como assistir online o jogo do Milan x Bologna hoje?

Você pode assistir à partida online pelos canais CazéTV e NSports no YouTube.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.