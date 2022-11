México x Polônia: onde assistir e qual horário do jogo da Copa do Mundo hoje

México e Polônia se enfrentam nesta terça-feira, 22, às 13h, no estádio 974, no Catar. A partida é válida pela primeira rodada do grupo C da Copa do Mundo Fifa 2022.

O jogo é considerado uma decisão antecipada do grupo, mesmo na primeira rodada. Com a Argentina enfrentando o azarão Arábia Saudita no primeiro jogo, quem vencer pode ficar mais próximo da classificação para as oitavas.

A grande esperança da Polônia passa pelo artilheiro Robert Lewandowski. Buscando o seu primeiro gol em Copas, o atacante e capitão da equipe já balançou as redes com camisa da Polônia 76 vezes em 134 partidas. Em 2022, a Polônia fez nove jogos, sendo quatro vitórias, dois empates e três derrotas.

Já o sempre perigoso México chega em 17ª participações em Copas, com o melhor resultado sendo as quartas de final em 1986 e 1970. Com 17 jogos em 2022, a equipe tem oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O goleiro Guillermo Ochoa, em sua quinta Copa do Mundo, e o atacante Lozano são as grandes esperanças de uma boa campanha mexicana.

As seleções já se enfrentaram oito vezes na história e o confronto é marcado pelo equilíbrio. Forma três vitórias para cada equipe e dois empates. Essa é a segunda vez que México e Polônia se enfrentam em Copa do Mundo. Em 1978, os poloneses venceram por 3 a 1.

Que horas começa e onde assistir ao vivo México e Polônia

A partida entre México e Polônia, às 13h, será transmitida pela TV Globo, Globoplay e SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Onde assistir online e de graça México e Polônia

A partida entre México e Polônia será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir ao vivo o jogo México e Polônia

O jogo entre México e Polônia pode ser assistir na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

LEIA TAMBÉM: