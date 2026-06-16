Messi joga hoje? Veja horário e onde assistir Argentina x Argélia na Copa

A Argentina estreia na Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira, 16, diante da Argélia, às 22h, horário de Brasília. O duelo é válido pelo Grupo J da competição.

Apesar das preocupações físicas que cercaram a seleção nas semanas que antecederam o torneio, Lionel Messi deve estar confirmado entre os titulares. Capitão da equipe e principal referência técnica dos atuais campeões do mundo, o camisa 10 liderará a Argentina em sua estreia no Mundial.

Aos 39 anos, Messi disputa mais uma Copa do Mundo e segue como o grande nome da equipe comandada por Lionel Scaloni. O craque chega ao torneio após superar problemas físicos e está liberado para atuar desde o início da partida.

Outro jogador que gerava dúvidas era o goleiro Emiliano Martínez. Dibu, como é conhecido no esporte, sofreu uma fratura no dedo anelar da mão direita recentemente, mas também foi liberado pelo departamento médico e começará a competição como titular.

Após a estreia contra a Argélia, a Argentina ainda enfrentará Áustria e Jordânia na fase de grupos da Copa do Mundo.

Messi lidera os atuais campeões do mundo

Com a maior parte do elenco principal disponível, Scaloni deve manter a base da equipe que conquistou a Copa do Mundo de 2022.

A provável escalação da Argentina tem: Emiliano Martínez; Molina, Otamendi, Cristian Romero e Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister e Enzo Fernández; Thiago Almada, Lionel Messi e Lautaro Martínez.

No ataque, Lautaro Martínez deve seguir entre os titulares. O atacante ganhou espaço durante o período de recuperação de Julián Álvarez e permanece como favorito para jogar a primeira partida da Argentina ao lado de Messi.

Do outro lado, a Argélia aposta na experiência de nomes como Riyad Mahrez, Nabil Bentaleb e Ramy Bensebaini para tentar surpreender uma das favoritas ao título.