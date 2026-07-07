Messi joga hoje? Veja escalação confirmada de Argentina x Egito na Copa do Mundo

A Argentina está oficialmente escalada para o confronto contra o Egito, válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A bola rola nesta terça-feira, 7, às 13h, de Brasília, em Atlanta, e vale uma vaga nas quartas de final do torneio.

O técnico Lionel Scaloni confirmou a equipe com três mudanças em relação ao último compromisso. Leandro Paredes inicia no time titular no meio-campo, reforçando o setor ao lado de Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul e Enzo Fernández.

No ataque, Lionel Messi segue como principal referência da seleção argentina e forma dupla ofensiva com Julián Álvarez, que recebe nova oportunidade para buscar seu primeiro gol nesta edição da Copa do Mundo. O jogador entrou no lugar de Lautaro Martinez.

Já na lateral, Nicolás Tagliafico entra no lugar que foi ocupado por Facundo Medina nos outros duelos do Mundial.

Invicta na competição, a atual campeã do mundo tenta confirmar o favoritismo diante da seleção egípcia para avançar às quartas de final. Quem vencer enfrentará o ganhador do confronto entre Suíça e Colômbia na próxima fase.

Veja a escalação da Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul e Enzo Fernández; Lionel Messi e Julián Álvarez.

Veja a escalação do Egito

O Egito vai a campo com: Shoubir; Ibrahim, Hany, Rabia, Hafez; Ashour, Zico, Lashin, Attia; Salah e Hassan