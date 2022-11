Messi fora do PSG? Argentino estaria perto de jogar nos EUA; veja detalhes

O craque argentino Lionel Messi estaria prestes a fechar um acordo com o Inter Miami, da MLS — franquia de David Beckham. Segundo o The Times, a estrela do Paris Saint-Germain, que no momento joga pela Argentina na Copa do Mundo do Catar, está perto de se juntar ao time americano no final da temporada, no que seria o contrato mais lucrativo da história da MLS. É esperado que o anúncio seja feito assim que a Copa acabar.

De acordo com o jornal, o Miami também estaria de olho nos ex-companheiros de Messi, Cesc Fabregas e Luis Suarez.

Messi deu a entender que uma mudança para a MLS pode estar em jogo, insistindo que sempre sonhou em jogar na América. Ele disse a jornais espanhóis no ano passado que gostaria de jogar nos Estados Unidos um dia. "Sempre foi um dos meus sonhos", afirmou na ocasião. Messi já possui uma casa em Miami, onde costuma passar as férias com sua família.

O acordo fará do superastro argentino o jogador mais bem pago da história da MLS, superando até mesmo o acordo que o próprio Beckham assinou quando se juntou ao LA Galaxy em 2007 — que girava em torno de 6 milhões de dólares por mês.

Última Copa do Mundo

Sete vezes eleito o melhor jogador do Mundo, Messi tem 19 jogos na atual temporada, com 12 gols e 14 assistências. Depois de uma primeira temporada tímida no PSG, Messi assumiu o protagonismo do time ao lado do francês Mbappé e de Neymar.

Messi irá disputar a sua quinta e última Copa do Mundo. Com o feito, ele se torna o argentino com mais Mundiais disputados. Em entrevista coletiva na véspera da estreia, o argentino disse que se sente bem fisicamente, após uma foto de seu tornozelo inchado levantar preocupações. "Sinto-me muito bem fisicamente, a verdade é que acho que chego em um grande momento, tanto pessoalmente como fisicamente. Não tenho nenhum problema", disse argentino.