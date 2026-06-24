Messi faz 39 anos: veja os gols que ajudaram a transformar o argentino em lenda

Messi: jogador segue sendo um dos destaques da Argentina em 2026 (JUAN MABROMATA / AFP)
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Publicado em 24 de junho de 2026 às 13h54.
Última atualização em 24 de junho de 2026 às 14h03.
Lionel Messi completa 39 anos nesta quarta-feira, 24, sem precisar provar mais nada para ninguém. Campeão do mundo, bicampeão da Copa América e maior artilheiro da história das Copas do Mundo, o argentino chega ao aniversário em um lugar raro para um atleta: o da plenitude.
Durante boa parte da carreira, cada partida pela Argentina parecia um julgamento. Faltava a Copa do Mundo. Faltava uma grande conquista pela seleção. Faltava, para muitos, algo que o colocasse definitivamente ao lado de Diego Maradona. Hoje, as discussões ficaram para trás. Messi venceu. E, ao longo dessa caminhada, deixou uma coleção de gols que ajudam a explicar por que é considerado um dos maiores jogadores da história.
Em abril de 2007, ainda vestindo a camisa do Barcelona, Messi recebeu a bola no campo de defesa contra o Getafe e iniciou uma arrancada que atravessou a história do futebol. Driblou marcadores, deixou adversários pelo caminho e marcou um dos gols mais famosos e bonitos de sua carreira.
As comparações com Maradona foram imediatas. O lance lembrava o gol marcado pelo ídolo argentino contra a Inglaterra na Copa de 1986. Naquele momento, Messi deixou de ser apenas uma promessa para se transformar em protagonista.
Lionel Messi vs Getafe, 2007. pic.twitter.com/jErrrQ6Poe
— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 24, 2026
Poucos jogadores conseguiram dominar o clássico entre Real Madrid e Barcelona como Messi. Em 2017, ele produziu um dos momentos mais icônicos da rivalidade ao marcar nos acréscimos da vitória por 3 a 2 no Santiago Bernabéu.
Após balançar as redes, ergueu a camisa do Barcelona diante da torcida rival. A imagem percorreu o mundo e virou uma das fotografias mais emblemáticas da carreira do argentino.
El nuevo gol de Messi es parecido al que anotó a Real Madrid en 2017 con Barcelona. pic.twitter.com/gSriB6Xd0K
— Ryan ! (@ryanfcb23) June 22, 2026
Messi coleciona gols bonitos, mas poucos tiveram o peso daquele marcado contra o Manchester United na final da Liga dos Campeões de 2009.
O argentino subiu entre os zagueiros para cabecear no ângulo de Edwin van der Sar e ajudar o Barcelona a conquistar a Europa. O lance simbolizou uma equipe que marcou época e consolidou Messi como o principal jogador do planeta. Inclusive, esse foi considerado um dos melhores gols de sua carreira pelo próprio jogador.
Lionel Messi vs Manchester United, 2009. pic.twitter.com/1xHEm3s3Ut
— Sudanalytics (@sudanalytics_) June 24, 2026
Por mais que tenha brilhado nos clubes, os momentos mais marcantes da carreira de Messi acabaram reservados para a seleção argentina.
Na Copa do Mundo de 2022, contra o México, a Argentina corria sério risco de eliminação ainda na fase de grupos. Em um jogo travado, Messi encontrou espaço na entrada da área e acertou um chute preciso no canto.
O gol mudou o rumo daquela campanha. A Argentina voltou a acreditar, avançou no torneio e terminou a competição com a tão sonhada taça mundial.
Depois, na grande final, contra a França, o jogador foi um dos destaques, marcando três gols, incluindo um de pênalti, que garantiu o título aos argentinos após 36 anos.
Messi magic in Argentina's second group stage match in 2022 🇦🇷🪄#FIFAWorldCup pic.twitter.com/EjBmrVXA97
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Aos 39 anos, Messi segue ampliando sua própria história. Na Copa do Mundo de 2026, chegou ao torneio sem a pressão que o acompanhou por décadas. Campeão do mundo e dono de praticamente todos os títulos possíveis, passou a atuar de forma mais leve.
Mesmo assim, continua decidindo partidas. Com gols diante de Argélia e Áustria, tornou-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo e acrescentou mais um recorde a uma carreira construída sobre momentos icônicos.