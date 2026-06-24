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Fase de grupos copa 2026

Messi faz 39 anos: veja os gols que ajudaram a transformar o argentino em lenda

Do gol à la Maradona contra o Getafe ao chute que mudou a Copa de 2022, relembre os lances mais marcantes da carreira do maior artilheiro da história dos Mundiais

Messi: jogador segue sendo um dos destaques da Argentina em 2026 (JUAN MABROMATA / AFP)

Messi: jogador segue sendo um dos destaques da Argentina em 2026 (JUAN MABROMATA / AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 24 de junho de 2026 às 13h54.

Última atualização em 24 de junho de 2026 às 14h03.

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Lionel Messi completa 39 anos nesta quarta-feira, 24, sem precisar provar mais nada para ninguém. Campeão do mundo, bicampeão da Copa América e maior artilheiro da história das Copas do Mundo, o argentino chega ao aniversário em um lugar raro para um atleta: o da plenitude.

Durante boa parte da carreira, cada partida pela Argentina parecia um julgamento. Faltava a Copa do Mundo. Faltava uma grande conquista pela seleção. Faltava, para muitos, algo que o colocasse definitivamente ao lado de Diego Maradona. Hoje, as discussões ficaram para trás. Messi venceu. E, ao longo dessa caminhada, deixou uma coleção de gols que ajudam a explicar por que é considerado um dos maiores jogadores da história.

O gol que apresentou um fenômeno ao mundo

Em abril de 2007, ainda vestindo a camisa do Barcelona, Messi recebeu a bola no campo de defesa contra o Getafe e iniciou uma arrancada que atravessou a história do futebol. Driblou marcadores, deixou adversários pelo caminho e marcou um dos gols mais famosos e bonitos de sua carreira.

As comparações com Maradona foram imediatas. O lance lembrava o gol marcado pelo ídolo argentino contra a Inglaterra na Copa de 1986. Naquele momento, Messi deixou de ser apenas uma promessa para se transformar em protagonista.

Quando o Bernabéu ficou em silêncio

Poucos jogadores conseguiram dominar o clássico entre Real Madrid e Barcelona como Messi. Em 2017, ele produziu um dos momentos mais icônicos da rivalidade ao marcar nos acréscimos da vitória por 3 a 2 no Santiago Bernabéu.

Após balançar as redes, ergueu a camisa do Barcelona diante da torcida rival. A imagem percorreu o mundo e virou uma das fotografias mais emblemáticas da carreira do argentino.

A obra-prima na final da Champions

Messi coleciona gols bonitos, mas poucos tiveram o peso daquele marcado contra o Manchester United na final da Liga dos Campeões de 2009.

O argentino subiu entre os zagueiros para cabecear no ângulo de Edwin van der Sar e ajudar o Barcelona a conquistar a Europa. O lance simbolizou uma equipe que marcou época e consolidou Messi como o principal jogador do planeta. Inclusive, esse foi considerado um dos melhores gols de sua carreira pelo próprio jogador.

O chute que mudou sua história com a Argentina

Por mais que tenha brilhado nos clubes, os momentos mais marcantes da carreira de Messi acabaram reservados para a seleção argentina.

Na Copa do Mundo de 2022, contra o México, a Argentina corria sério risco de eliminação ainda na fase de grupos. Em um jogo travado, Messi encontrou espaço na entrada da área e acertou um chute preciso no canto.

O gol mudou o rumo daquela campanha. A Argentina voltou a acreditar, avançou no torneio e terminou a competição com a tão sonhada taça mundial.

Depois, na grande final, contra a França, o jogador foi um dos destaques, marcando três gols, incluindo um de pênalti, que garantiu o título aos argentinos após 36 anos.

O capítulo final ainda está sendo escrito

Aos 39 anos, Messi segue ampliando sua própria história. Na Copa do Mundo de 2026, chegou ao torneio sem a pressão que o acompanhou por décadas. Campeão do mundo e dono de praticamente todos os títulos possíveis, passou a atuar de forma mais leve.

Mesmo assim, continua decidindo partidas. Com gols diante de Argélia e Áustria, tornou-se o maior artilheiro da história das Copas do Mundo e acrescentou mais um recorde a uma carreira construída sobre momentos icônicos.

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