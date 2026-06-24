Messi faz 39 anos: veja os gols que ajudaram a transformar o argentino em lenda

Lionel Messi completa 39 anos nesta quarta-feira, 24, sem precisar provar mais nada para ninguém. Campeão do mundo, bicampeão da Copa América e maior artilheiro da história das Copas do Mundo, o argentino chega ao aniversário em um lugar raro para um atleta: o da plenitude.

Durante boa parte da carreira, cada partida pela Argentina parecia um julgamento. Faltava a Copa do Mundo. Faltava uma grande conquista pela seleção. Faltava, para muitos, algo que o colocasse definitivamente ao lado de Diego Maradona. Hoje, as discussões ficaram para trás. Messi venceu. E, ao longo dessa caminhada, deixou uma coleção de gols que ajudam a explicar por que é considerado um dos maiores jogadores da história.

O gol que apresentou um fenômeno ao mundo

Em abril de 2007, ainda vestindo a camisa do Barcelona, Messi recebeu a bola no campo de defesa contra o Getafe e iniciou uma arrancada que atravessou a história do futebol. Driblou marcadores, deixou adversários pelo caminho e marcou um dos gols mais famosos e bonitos de sua carreira.

As comparações com Maradona foram imediatas. O lance lembrava o gol marcado pelo ídolo argentino contra a Inglaterra na Copa de 1986. Naquele momento, Messi deixou de ser apenas uma promessa para se transformar em protagonista.

Quando o Bernabéu ficou em silêncio

Poucos jogadores conseguiram dominar o clássico entre Real Madrid e Barcelona como Messi. Em 2017, ele produziu um dos momentos mais icônicos da rivalidade ao marcar nos acréscimos da vitória por 3 a 2 no Santiago Bernabéu.

Após balançar as redes, ergueu a camisa do Barcelona diante da torcida rival. A imagem percorreu o mundo e virou uma das fotografias mais emblemáticas da carreira do argentino.