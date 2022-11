Messi estreia na Copa do Mundo 2022: Veja jogos, gols e assistências do argentino em Mundiais

A Argentina estreia na Copa do Mundo do Catar contra a Arábia Saudita nesta terça-feira, 22, às 7h, no estádio Lusail Iconic. Com o time em grande fase, a equipe é considerada uma das favoritas para vencer o Mundial. Além de um time bem montado, a esperança dos argentinos tem nome e sobrenome, Lionel Messi.

Sete vezes eleito o melhor jogador do Mundo, Messi tem 19 jogos na atual temporada, com 12 gols e 14 assistências. Depois de uma primeira temporada tímida no PSG, Messi assumiu o protagonismo do time ao lado do francês Mbappé e de Neymar.

Messi irá disputar a sua quinta e última Copa do Mundo. Com o feito, ele se torna o argentino com mais Mundiais disputados. Em entrevista coletiva na véspera da estreia, o argentino disse que se sente bem fisicamente, após uma foto de seu tornozelo inchado levantar preocupações. "Sinto-me muito bem fisicamente, a verdade é que acho que chego em um grande momento, tanto pessoalmente como fisicamente. Não tenho nenhum problema", disse argentino.

Questionado se fez alguma preparação especial, Messi disse que se cuidou como sempre durante toda a sua carreira. "Seguramente será meu último Mundial, minha última chance de conseguir o grande sonho que tenho, mas nada especial", acrescentou.

Veja os números de Lionel Messi em Copas

Quantos gols Messi tem em Copas

Messi marcou seis gols nas quatro Copas em que participou.

Quantas assistências Messi tem em Copas

Lionel Messi deu seis passes decisivos para os companheiros marcarem gols.

Quantos jogos Messi tem em Copas

O camisa 10 disputou 19 partidas. Caso Messi entre em campo nas três partidas da Argentina da fase de grupos, assume o posto de argentino com mais jogos pela seleção na história das Copas.

