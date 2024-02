Messi enfurece governo e torcedores de Hong Kong por não participar de amistoso

O craque argentino Lionel Messi está acostumado a despertar paixões por onde passa. No entanto, esse sentimento parece que ficou longe das autoridades de Hong Kong.

É que o astro do futebol mundial não entrou em campo durante amistoso entre o Inter Miami e um time formado por atletas locais, numa partida com muita expectativa criada pelas autoridades de lá. O Inter Miami venceu o jogo por 4 a 1.

É que a organizadora do evento, que contou com financiamento do governo, prometeu que Messi atuaria por pelo menos 45 minutos.

O governo de Hong Kong divulgou duas declarações no domingo. Declarou-se “extremamente desiludido” e ameaçou retirar os 1,9 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões) de financiamento público à a Tatler Asia, um meio de comunicação especializado em moda e estilo de vida que organizou o amistoso.

Gritos de "reembolso!"

A imensa maioria dos 38 mil espectadores que compareceram ao jogo entoaram o coro "Reembolso! Reembolso!" após Messi permanecer no banco. Os ingressos chegaram a ser vendidos por até R$ 3 mil. Toda vez que o argentino aparecia no telão era vaiado.

Segundo o secretário de Esporte e Turismo de Hong Kong, o governo local tentou negociar com a organizadora após constatar que o jogador de 36 anos não entrou em campo no início do segundo tempo. O governo pediu que soluções fossem “estudadas, como Messi entrar em campo para cumprimentar seus torcedores e receber o troféu”

Do elenco estrelado do Inter Miami, o uruguaio Luis Suárez também ficou de fora da partida, mas ao menos foi visto pelo público ao aquecer na beira do gramado. Messi sequer saiu do banco, mesmo com o clamor das arquibancadas gritando "Queremos Messi!". Segundo o técnico Gerardo Martino, o Tata, o camisa 10 tem uma inflamação no adutor, enquanto Suárez enfrenta problemas no joelho, e "era muito arriscado colocá-los na partida".

Com a pretensão de se tornar uma equipe global, o time de Messi viaja ao Japão na próxima quarta-feira, onde enfrenta o Vissel Kobe,.