Messi é eleito melhor do mundo pela Fifa pela sétima vez; veja todos os vencedores do The Best 2023

Lionel Messi é o grande vencedor do The Best em 2023. O atacante argentino de 35 anos, campeão da Copa do Mundo do Catar no fim do ano passado, coroou os últimos meses com a titulação de melhor jogador do mundo pela Fifa, a sétima vez que recebe um prêmio da entidade.

A noite teve brilho da Argentina, que ainda foi premiada com seu goleiro Emiliano Martínez, com o técnico Lionel Scaloni e com seus torcedores.

Confira todos os vencedores do The Best 2023:

Melhor jogador: Lionel Messi (Argentina/PSG)

Melhor jogadora: Alexia Putellas (Espanha/Barcelona)

Melhor goleira: Mary Earps (Inglaterra/Manchester United)

Melhor goleiro: Emiliano Martínez (Argentina/Aston Villa)

Prêmio Puskás: Marcin Oleksy (Polônia/Warta Poznan)

Melhor treinadora: Sarina Wiegman (Holanda/Seleção da Inglaterra)

Melhor treinador: Lionel Scaloni (Argentina/Seleção da Argentina)

Prêmio Fair Play: Luka Lochoshvili (Geórgia/Cremonese)

Prêmio da torcida: Torcedores da Argentina

Seleção feminina da Fifpro: Christiane Endler; Lucy Bronze, Maria Leon, Leah Willianson e Wendy Renard; Alexia Putellas, Keira Walsh e Oberdorf; Alex Morgan, Sam Kerr e Beth Mead.

Seleção masculina da Fifpro: Courtois; Hakimi, João Cancelo e Van Dijk; Casemiro, Luka Modric e De Bruyne; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Benzema e Haaland.