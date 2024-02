Messi chega aos 500 milhões de seguidores no Instagram, porém ainda não supera CR7; veja top 10

Lionel Messi ultrapassou os 500 milhões de seguidores no Instagram durante essa semana e se tornou a segunda pessoa com mais quantidade de fãs na rede social em todo o mundo: ele fica atrás somente de outro jogador, o atacante Cristiano Ronaldo, com 669 milhões. Entre o Top 10 de pessoas mais seguidas no Instagram, seis são mulheres.

Depois de Cristiano Ronaldo e Messi, considerado os dois principais jogadores do mundo dos últimos tempos, quem aparece mais próximo deles é a cantora e atriz Selena Gomez, com 429 milhões (ver lista abaixo).

"Os atletas despertam naturalmente mais interesse do que os músicos porque a atividade dos atletas envolve algo único, que a música é outras artes não oferecem, que são as emoções relacionadas a imprevisibilidade dos jogos que disputam. Um artista lança um novo álbum, e com esse, já sabemos o que ele fará e vai divulgar por ao menos um ano. De um grande atleta, você não sabe sequer o que ele fará em três dias, no seu próximo jogo. Isso é único do esporte", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil. A empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, se tornou acionista majoritária e controladora da TFM Agency, companhia com mais de vinte anos de experiência no futebol mundial, e que administra a carreira de centenas de atletas.

De acordo com dados da Hopper HQ, empresa especializada em redes sociais, um post de Cristiano Ronaldo e Messi custa, em média, 1,5 milhão de dólares. Esse valor é estipulado por publicação promovendo seus patrocinadores no Instagram.

Armênio Neto, sócio-fundador da Let's Goal, especialista em novos negócios da indústria do futebol e que atua na geração de negócios e receitas junto a atletas e empresas, esses números mostram o alcance e reconhecimento global do atleta.

"Também reforçam o fato de que os grandes ícones do esporte transcendem o campo de jogo e, por isso, são interessantes para grandes empresas. Mais até do que as suas próprias equipes. De Neymar Jr a Messi, de Lebron James a Virat Kohli (ídolo indiano do Cricket, com mais de 250 milhões de seguidores no Instagram), a cada dia - e a cada novo contrato assinado - fica mais claro que a frase "players are the new players" não só é verdadeira, mas também um direcionamento estratégico para o marketing de marcas globais", afirma.

"É um ativo que pode trazer um retorno após a carreira muito maior do que como agora como atleta. Tanto Messi como Cristiano estão na última etaoa da carreira como atleta, que pode levar alguns anos pelos profissionais que são. Essa conexão vai além da parte financeira, mas de conexão com fãs de todo o mundo. Se ter mais de meio bilhão de seguidores é um feito incrível, imagina obter dados exatos de onde eles estão, suas idades, para que time torcem, qual idioma falam, entre outras coisas. É assim o digital, é um canhão o que ele tem em mãos", opina Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo.

"Hoje, as duas pessoas mais seguidas no Instagram são dois ídolos incontestáveis do futebol: Messi e Cristiano Ronaldo. Esse movimento se dá pelas construções únicas de jornadas que possuem como atletas, dentro e fora de campo, que geram um interesse muito grande dos fãs e marcas. O esporte permite trabalhar com conteúdos diferenciados, bastidores, dia a dia dos atletas e traz experiências únicas. Com isso, as marcas se interessam cada vez mais em participar desse momento. Ter uma gestão de imagem que trabalhe as oportunidades e construa narrativas dentro da história dos atletas é fundamental para gerar valor e trazer novos negócios", indica Danielle Vilhena, head de marcas da Agência End to End, empresa que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Em 2021, por exemplo, Cristiano Ronaldo teve o post mais caro do Instagram. Segundo levantamento da consultoria Statista, o jogador cobrou, em média, US$ 1,6 milhão por post na rede social, superando o ator Dwayne Johnson, conhecido como The Rock, que até então recebia € 1.3 milhão por conteúdo patrocinado.

"Hoje os atletas enxergam inúmeras oportunidades de negócios fora do esporte. As redes sociais, desde que sejam bem geridas e administradas por quem comanda, se tornaram um espaço valioso. As empresas têm percebido esta tendência e, muitas vezes, quando um acordo de patrocínio é fechado com uma celebridade do meio esportivo, há um planejamento para ações e campanhas nas mídias sociais, que possuem um alcance cada vez maior com o público", afirma Victor Schildt, formado em Administração na Escola Superior de Propaganda e Marketing da ESPM e diretor da Recoma, empresa especializa em infraestrutura esportiva e que tem os medalhistas olímpicos Arthur Zanetti, Maurren Maggi e Rafael Silva, o Baby, como embaixadores.

"A Maurren, por exemplo, é nossa embaixadora das pistas de atletismo porque ela fez treinos, competiu e venceu nelas. O Baby treinou e ainda treina em nossos tatamis de judô no clube Pinheiros. Já o Zanetti treinou durante anos em aparelhos de ginástica de uma fabricante que representamos. Ou seja, esta sinergia dos atletas com os nossos produtos é um fator muito importante e a nossa intenção, em cima dessas parcerias, não é de apenas ganhar visibilidade. Os atletas passam a ser porta-vozes da empresa também, o que é muito valioso para nós", completa Schildt.

"O Messi é um dos três maiores jogadores de futebol de todos os tempos. A carreira super consolidada na Europa, as inúmeras conquistas e façanhas, e o jeito discreto e familiar (ele possui uma boa imagem), atraem centenas de milhões de fãs mundo a fora que querem conhecer mais do ídolo, acompanhar o dia a dia do atleta", acrescenta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Top 10 dos mais seguidores no Instagram:

1) Instagram: 669 milhões

2) Cristiano Ronaldo: 622 milhões

3) Lionel Messi: 500 milhões

4) Selena Gomez: 429 milhões

5) Kylie Jenner: 400 milhões

6) Dwayne 'The Rock' Johnson: 397 milhões

7) Ariana Grande: 380 milhões

8) Kim Kardashian: 364 milhões

9) Beyoncé: 319 milhões

10) Khloé Kardashian: 310 milhões