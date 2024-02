Messi afirma que ausência em jogo em Hong Kong não teve motivação política

O jogador de futebol argentino Lionel Messi foi a uma das maiores redes sociais chinesas na última segunda-feira, 19, para rebater especulações sobre não ter participado de um amistoso do Inter Miami em Hong Kong no dia 4 de fevereiro.

Mídias estatais chinesas, políticos de Hong Kong e fãs se enfureceram quando o astro entrou em campo três dias depois em uma partida amistosa em Tóquio. Desde então, Hangzhou e Pequim disseram que não sediarão jogos da Argentina programados para março.

"Li e ouvi muitas coisas que foram ditas após o jogo em Hong Kong. Eu queria gravar este vídeo e lhes dar a versão verdadeira para que ninguém precise continuar lendo histórias falsas", disse o craque argentino em um vídeo postado no Weibo. "Ouvi pessoas dizerem que eu não quis jogar por razões políticas e muitas outras razões que são totalmente falsas".



"Se isso fosse verdade, nem teria viajado para o Japão ou visitado a China, como fiz muitas vezes. Desde o início da minha carreira, tive uma relação muito próxima e especial com a China", continou.

Messi repetiu que não participou da partida por motivos de saúde. "Como disse na coletiva de imprensa, tive um adutor [um tendão na coxa] inflamado e não pude jogar no primeiro jogo na Arábia Saudita, quando senti isso. No segundo jogo, tentei jogar um pouco, mas piorou".

O jogador campeão da Copa do Mundo disse que, no dia antes do jogo em Hong Kong, tentou treinar. "Fiz um esforço por todos que tinham vindo assistir ao treino", explicou. "Me senti um pouco melhor alguns dias depois e é por isso que joguei um pouco no Japão".