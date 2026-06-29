Mercado Livre e FIFA se unem contra falsificação na Copa do Mundo 2026

A Fifa passou a fazer parte do Mercado Livre Anti-Counterfeiting Alliance (MACA), iniciativa voltada ao combate à falsificação e à pirataria digital na América Latina. A adesão fortalece a cooperação entre a entidade esportiva e o Mercado Livre para identificar e conter a comercialização de produtos irregulares relacionados à Copa do Mundo.

O volume de interesse por esses itens reforça a necessidade da iniciativa. Em maio de 2026, as pesquisas por produtos ligados à Copa do Mundo no Mercado Livre alcançaram uma média de 105 buscas por minuto em toda a região.

A parceria prevê ações para localizar e retirar da plataforma anúncios que violem os direitos de propriedade intelectual da Fifa sobre suas competições. As duas organizações também atuam em conjunto com autoridades responsáveis para apoiar a apreensão de mercadorias falsificadas.

Entre os principais alvos das operações estão bolas de futebol e camisas esportivas. A proposta é interromper a atuação de redes envolvidas na comercialização desses produtos, reduzindo impactos aos consumidores e protegendo a reputação das marcas oficiais.

A iniciativa também busca assegurar que os milhões de usuários do Mercado Livre tenham acesso a produtos autênticos durante suas compras na plataforma.

“No Mercado Livre, jogamos como um time. Essa aliança com a Fifa nos permite continuar protegendo nossos usuários e as marcas que confiam em nossa plataforma, promovendo um comércio mais justo e transparente”, afirmou Paula Fernandez Pfizenmaier, Diretora de Propriedade Intelectual do Mercado Livre.

“A Fifa trabalha intensamente para proteger sua propriedade intelectual e os direitos concedidos aos parceiros e licenciados oficiais da entidade. O trabalho em equipe e a liderança demonstrados pelo Mercado Livre por meio desta importante e eficaz aliança representam um pilar fundamental do programa antifalsificação da Fifa e um passo importante para garantir que os torcedores tenham a tranquilidade de adquirir produtos autênticos e de alta qualidade”, destacou Lynn Carrillo, Diretora Jurídica Comercial da Fifa.

A cooperação também integra uma relação comercial mais ampla entre as duas organizações. Nesse contexto, o Mercado Livre atua como Official Supplier LATAM da Copa do Mundo Fifa 2026, enquanto a nova aliança amplia as iniciativas voltadas à proteção da propriedade intelectual e ao combate à pirataria no comércio eletrônico.