Mercado da bola não para na Copa do Mundo; veja as principais movimentações

Enquanto os holofotes do futebol mundial estão voltados para a Copa do Mundo de 2026, os clubes brasileiros seguem trabalhando nos bastidores para reforçar seus elencos e definir o planejamento para a sequência da temporada. Nas últimas semanas, a janela de transferências ganhou força com anúncios, negociações e saídas importantes envolvendo equipes da Série A.

Entradas e saídas agitam os clubes da Série A

O Flamengo é um dos times mais movimentados no período. Depois de perder Everton Cebolinha e o jovem Ryan Roberto, o Rubro-Negro monitora o mercado em busca de reposições. Um dos principais alvos é Thiago Almada, campeão mundial com a Argentina em 2022, enquanto Emerson Royal recebeu uma proposta do Aston Villa e pode deixar o clube nos próximos dias.

Quem também agitou o mercado foi o Grêmio, que encaminhou a contratação do lateral-esquerdo Gabriel Rojas, destaque do Racing. O reforço chega para disputar posição no setor e aumentar as opções do elenco para o restante da temporada.

No Atlético-MG, o experiente zagueiro Junior Alonso encerrou sua passagem pelo clube, enquanto o São Paulo perdeu Alan Franco, mas rapidamente foi ao mercado. O Tricolor anunciou a contratação do atacante Victor Sá e também está muito próximo de acertar com o volante Newton, que deixou o Botafogo.

Retornos, anúncios e negociações em andamento

No Rio de Janeiro, o Fluminense oficializou um dos anúncios mais aguardados da janela ao confirmar a contratação de Thiago Silva. O defensor chega para reforçar o sistema defensivo na segunda metade da temporada.

Já o Vasco apresentou o lateral Paulinho como novo reforço, ampliando as opções para o elenco.

Mesmo com a Copa do Mundo dominando o noticiário internacional, o mercado da bola brasileiro segue em ritmo acelerado. A tendência é que novas negociações sejam concluídas nas próximas semanas, com os clubes aproveitando a janela para ajustar os elencos antes da reta decisiva da temporada.