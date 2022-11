Memes da classificação da Argentina e da derrota da França viralizam; veja os mais engraçados

No segundo dia da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, os brasileiros encheram a internet de memes da vitória da Argentina e da derrota da França.

A atual campeã do mundo entrou em campo já classificada contra a Tunísia. Com reservas, a equipe do técnico Dechamps viu a seleção africana melhor e perdeu de 1 a 0. Internautas comemoraram o feito da Tunísia e lamentaram a eliminação.

No jogo da Argentina teve mistura de emoções na internet. Enquanto a maioria das pessoas lamentavam o avanço dos hermanos, alguns ficaram felizes por Lionel Messi seguir na competição.

Veja os memes da classificação da Argentina na Copa do Mundo:

México ganhando de 2 x 0 da Arábia Saudita e Argentina acabou de meter um gol na Polônia. Se eu tô feliz? pic.twitter.com/DofIOT3Nkg — Tauat Resende (@eutauat) November 30, 2022

Lewa contra a defesa da Argentina pic.twitter.com/6KtxzWfDyA — desimpedidos (@desimpedidos) November 30, 2022

Impressionante o legado de Paulo Sousa na seleção polonesa. — Thiago Dias (@_thiago_dias_) November 30, 2022

México ou Polônia é a garantia de mais uma seleção ruim nas oitavas. — Victor Canedo (@vcanedo) November 30, 2022

Messi perdeu o pênalti // Argentina perdeu o pênalti pic.twitter.com/j6w1275fuL — onerb ͛ (@br3no_sccp) November 30, 2022

Polônia perdendo pra Argentina pic.twitter.com/oP6Ez8Xw2V — Rhenzo (@rhenzonogueira) November 30, 2022

ANULARAM O GOL DA FRANÇA pic.twitter.com/SCPJslF3db — thomassss (@thmms7) November 30, 2022

Tunísia pode até ser eliminada, mas tá fazendo a última campeã do mundo vulgo França perder, já é a maioral só por isso. Nada mais que reparação histórica pic.twitter.com/8bTGfyAeoG — Vini 🐻‍❄️ (@viniciuxamorim) November 30, 2022