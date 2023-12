Médico da seleção brasileira diz que Neymar não participará da Copa América de 2024

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, anunciou nesta terça-feira, 19, que Neymar não irá disputar a Copa América de 2024, realizada nos Estados Unidos entre junho e julho. A ausência do atacante ocorre devido à grave lesão no joelho esquerdo que sofreu em outubro.

"Não vai ter tempo, é muito cedo, não adianta queimar etapas para recuperar antes e correr riscos desnecessários", declarou Lasmar em entrevista à Rádio 98 FM.

Lasmar, que no início de novembro operou o camisa '10' do Brasil em uma clínica em Belo Horizonte, garantiu que a recuperação deve demorar pelo menos nove meses. Com isso, a expectativa é que o jogador volte aos campos em agosto.

"Precisamos ter paciência. Falar de retorno antes de nove meses é precoce, isso é um conceito mundial para uma recuperação de ligamento", detalhou o médico.

Ruptura no ligamento

Neymar sofreu uma ruptura do ligamento cruzado e meniscos do joelho esquerdo em 17 de outubro, durante a derrota por 2 a 0 da seleção para o Uruguai em Montevidéu, em jogo válido pela 4ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O atacante do Al-Hilal saudita, cuja carreira foi assolada por lesões, deixou o campo chorando de maca. A lesão, uma das mais graves para um jogador de futebol, acendeu alertas sobre o futuro de Neymar. No entanto, Lasmar garantiu que o atacante poderá voltar a jogar em alto nível.

"A expectativa é que depois desse tempo ele esteja totalmente recuperado, pronto para voltar a jogar em alto nível, em alta performance, sem nenhuma restrição", afirmou, acrescentando que a recuperação do ex-jogador do Barcelona e do PSG evolui "muito bem".

Sem Neymar, o Brasil vem sofrendo para reencontrar o caminho das vitórias. A Seleção está na 6ª colocação nas eliminatórias, após enfileirar uma sequência de três derrotas consecutivas na competição pela primeira vez na história. Também perdeu a invencibilidade jogando em casa pelas eliminatórias ao perder para a Argentina de Lionel Messi por 1 a 0.