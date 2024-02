Medalhas olímpicas de Paris-2024 conterão um fragmento da Torre Eiffel

Ouro, prata, bronze: as medalhas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, apresentadas nesta quinta-feira, 8, também terão um pedaço da Torre Eiffel, com uma peça hexagonal da ‘Dama de Ferro’ colocada em cada uma das 5.084 condecorações.

A frente das medalhas é decorada com um hexágono de ferro procedente da Torre Eiffel e com o logotipo Paris-2024, de onde emanam raios gravados no metal da medalha.

No verso, o Comitê Olímpico Internacional (COI) impõe a representação da deusa grega da vitória Niké, do Estádio Panatenaico e da Acrópole, mas Paris-2024 obteve autorização excepcional para acrescentar o desenho da Torre Eiffel.

A disciplina pela qual a medalha é concedida está inscrita na borda da medalha.

Para as medalhas Paralímpicas, não há figuras no verso da medalha, portanto o desenho será uma vista inferior da Torre Eiffel, com a inscrição Paris-2024 em Braille universal.

O presidente do Comitê de Organização dos Jogos Olímpicos (COJO), Tony Estanguet, explicou nesta quinta-feira, ao revelar as medalhas, que a ideia da Torre Eiffel "foi recebida com consenso e nós gostamos". Agradeceu também ao prefeito de Paris e à Sociedade da Torre Eiffel por terem informado ao COJO que "partes da Torre Eiffel permaneciam inutilizáveis".

"Um pedaço da França"

"Ganhar uma medalha é pegar um pedaço da história, mas agora ganhar essa medalha olímpica é também pegar um pedaço da França, um fragmento da nossa herança", declarou Martin Fourcade, presidente da comissão de atletas do COJO e campeão olímpico.

Os 18 gramas da Torre Eiffel incrustados em cada medalha foram extraídos das peças da 'Dama de Ferro' procedentes das reformas do monumento e que foram mantidas em segredo em hangares nos arredores de Paris.

"É um dia histórico, um projeto único e a representação perfeita da ambição que colocamos neste patrocínio", disse Antoine Arnault, vice-presidente do conselho de administração da holding Christian Dior SE, controlada pela LVMH.

Esse grupo de luxo anunciou o patrocínio dos Jogos Olímpicos no verão (boreal) passado. A joalharia Chaumet, propriedade da LVMH, foi a responsável pela concepção destas medalhas, que serão fabricadas pela instituição monetária nacional Monnaie, em Paris.

Cada uma terá 85 mm de diâmetro, 9,2 mm de espessura e pesos diferentes: 529 gramas para a medalha de ouro, 525 gramas para a medalha de prata e 455 gramas para a medalha de bronze.

O peso, tamanho, formato, as representações no verso das medalhas e a proibição de perfurar o objeto são condições impostas pelo COI.

Optou-se por colocar a peça da Torre Eiffel "no centro da medalha, dar-lhe uma forma hexagonal que lembra a França e colocá-la como um centro que irradia raios facetados em ouro, que lembram o brilho da França", explica Clémentine Massonnat, encarregada da criação das medalhas.