Medalha ganha por Pelé na Copa do Mundo de 1962 vai a leilão e pode ser vendida por R$ 2 milhões

A casa de leilões Christie's leiloará na semana que vem em Londres a medalha ganha por Pelé na Copa do Mundo de 1962 no Chile, na qual o Brasil se tornou campeão do mundo, anunciou nesta terça-feira em um comunicado.

O leilão ocorrerá na terça-feira, 2 de julho, e a casa britânica estimou que o preço da medalha poderá atingir entre entre US$ 253 mil e US$ 380 mil, o equivalente, respectivamente, a R$ 1,37 milhões e R$ 2 milhões.

Medalha do Pelé será leiloada em casa de leilões britânica na próxima semana (Reprodução)

Além da medalha, o lote leiloado incluirá um passaporte da lenda brasileira durante seus anos de juventude, precisou o comunicado. Considerado um dos melhores jogadores da história, Pelé faleceu aos 82 anos em dezembro de 2022 em São Paulo.

Depois de se tornar em 1958 o jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo e vencê-la na Suécia com apenas 17 anos, o astro brasileiro aumentou sua lenda somando um novo título mundial com a vitória do Brasil no Chile em 1962.

Pelé conquistou sua terceira Copa do Mundo em 1970 no México, onde a Canarinha se impôs de maneira arrolladora com um time considerado um dos melhores da história.