McLaren renova contrato de Oscar Piastri até o final da Fórmula 1 de 2026

A McLaren decidiu estender o contrato do automobilista Oscar Piastri por mais alguns anos. A companhia manterá o australiano na equipe britânica até pelo menos o final da temporada de 2026 da Fórmula 1.

O anúncio da prorrogação foi feito nesta quarta-feira, 20, pela McLaren. Até então, Piastri tinha um contrato com a empresa para correr pela equipe até o fim de 2024. Anteriormente, ele estava como reserva na Alpine em 2022 com a expectativa de conquistar uma posição como titular.

Por outro lado, Piastri teve uma ótima temporada até o momento, com desempenho que agradou a direção da McLaren, o que influenciou a decisão de consolidar o futuro do australiano a longo prazo.

O jovem de 22 anos celebrou a renovação da parceria com a McLaren e espera contribuir com grandes vitórias para os próximos anos.

"Estou muito feliz por estender minha parceria com a McLaren por muitos anos. Quero lutar na frente do grid com esta equipe e estou entusiasmado com a visão e as bases que já estão sendo estabelecidas para chegarmos lá. As boas-vindas que recebi e os relacionamentos que construí já me fazem sentir em casa", declarou Piastri.

E acrescentou: "O compromisso consistente da equipe comigo fez com que eu me sentisse incrivelmente valorizado e o desejo de que eu fizesse parte do seu futuro a longo prazo tornou essa decisão fácil. Ser querido dessa forma e a equipe demonstrar tanta confiança em mim depois de apenas meia temporada significa muito."

Promessa nas corridas

Piastri conquistou o primeiro lugar entre os três primeiros na Fórmula 1, após garantir o segundo lugar no Sprint na Bélgica e marcar pontos em seis ocasiões, mais recentemente em Cingapura, quando recuperou de 17º posição para terminar em 7º.

“É fantástico confirmar que Oscar assinou uma extensão de vários anos com a equipe”, celebrou o chefe da equipe, Andrea Stella. “Oscar é um trunfo para a McLaren e impressiona constantemente com seu desempenho, ética de trabalho e atitude, por isso foi uma decisão fácil de ser tomada pela equipe.

“Ele já provou ser fundamental para a equipe, por isso é brilhante ter seu voto de confiança enquanto buscamos vencer campeonatos novamente no futuro. Estou ansioso para vê-lo se desenvolver conosco enquanto continuamos esta jornada juntos.”

O CEO da McLaren, Zak Brown, também disse: “Estou muito satisfeito por continuar nossa parceria com Oscar até o final de 2026. Ele é um talento incrível e um trunfo para a equipe, por isso é fantástico estarmos comprometidos um com o outro no longo prazo".

Piastri continuará correndo ao lado de Lando Norris, que terminou em segundo lugar três vezes em 2023. O contrato do automobilista britânico com a McLaren é válido até o final de 2025.

Quanto é o salário de Piastri?

Quando foi contratato pela McLaren, em agosto de 2022, Piastri entrou na equipe com um salário bem mais modesto que o pago anualmente para Lando Norris e outros pilotos titulares.

Segundo uma publicação do site inglês RacingNews365, o australiano negociou na época o pagamento de, aproximadamente, R$ 10 milhões por ano.