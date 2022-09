McDonald's lança Combo com figurinhas do álbum da Copa do Mundo da FIFA 2022

Que tal completar o álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA 2022 – e ainda pedir um lanche? É exatamente essa a proposta do McDonald’s, patrocinador oficial da competição, que apresentou o “Combo de Figurinhas”: na oferta são incluídos acompanhamento, Coca-Cola, sobremesa e o pacote de figurinhas. Essa novidade poderá ser comprada nos restaurantes, por delivery e drive-thru.

Ainda existe a opção de comprar o “Combo de Figurinhas” e receber pacotinhos em dobro por meio do Peça e Retire, serviço que permite comprar pelo aplicativo do McDonald’s e retirar o pedido nos restaurantes do grupo. Também será possível comprar separadamente os pacotes por 4 reais.

“Poder atrelar o esporte ao que o McDonald’s tem de melhor a oferecer é perfeito, principalmente com a praticidade que buscamos atingir com nossos canais de atendimento e, em especial, com o Peça e Retire. Seguiremos pensando nas melhores maneiras de atrelar a experiência da marca ao futebol e temos muitas novidades vindo para celebrar esse ano de Copa do Mundo”, afirma João Branco, VP de Marketing do McDonald’s Brasil.

Mais que vender a promoção com figurinhas, o McDonald’s também transformará restaurantes da rede em pontos de troca para colecionadores, como é o caso do Méqui 1000, na avenida Paulista, que já oferece essa proposta. E, para quem não está disposto a gastar com o álbum, existe até uma opção para colecionar de graça.

