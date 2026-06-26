Mbappé joga hoje? Veja escalação da França para enfrentar a Noruega

A França entra em campo nesta sexta-feira, 26, às 16h, de Brasília, em partida contra a Noruega, no Gillette Stadium, em Boston, pela terceira rodada do Grupo I da Copa do Mundo de 2026.

Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, será titular no confronto que vale a liderança da chave.

Vivendo grande fase na competição, Mbappé é um dos destaques do Mundial e chega para o jogo com quatro gols marcados na Copa, empatado na briga pela artilharia com Erling Haaland. O artilheiro da competição é o argentino Lionel Messi, com cinco gols.

Mbappé lidera a França em busca de mais um título

Campeã mundial em 1998 e 2018, a França chega já classificada ao mata-mata, mas ainda briga pela primeira colocação do grupo. O time comandado por Didier Deschamps aposta no talento de Mbappé como principal referência ofensiva.

Ao lado dele, nomes como Ousmane Dembélé e Michael Olise reforçam um setor de ataque considerado um dos mais fortes da competição.

Veja a escalação

Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix e Theo Hernández; Tchouaméni, Koné e Olise; Dembélé, Mbappé e Doué.

Que horas é o jogo França x Noruega hoje?

O duelo começa às 16h, horário de Brasília, nesta sexta-feira, 26.

Onde assistir França x Noruega ao vivo?

A partida terá transmissão da CazéTV, TV Globo e Sportv.