Mbappé comunica a presidente do PSG que sairá do clube ao final de seu contrato

Kylian Mbappé não renovará com o Paris Saint-Germain (PSG) e ao final de seu contrato, no meio do ano, deixará o clube como "agente livre". A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Fabrízio Romano e confirmada por diversos veículos europeus.

Segundo o jornalista especializado em transferências, o craque francês já comunicou sua decisão ao presidente Nasser Al Khelaifi. Porém, os termos da saída ainda não foram totalmente acordados. De acordo com o jornal francês L'Équipe, tal reunião aconteceu na última terça, no centro de treinamento em Poissy.

A imprensa francesa já dava como certa a saída do atleta. Já foi publicado que ele teria tomado a decisão de deixar o Paris Saint-Germain ao final de seu contrato, e se transferir para o Real Madrid na próxima temporada europeia. Seu destino, no entanto, ainda não foi sacramentado.

Dados apurados pelo The Athletic informam que, em 2022, o Real Madrid ofereceu ao jogador um salário anual de 26 milhões de euros, além de um bônus de assinatura de 130 milhões de euros. Desta vez, a proposta é inferior. Porém, ainda faria de Mbappé o jogador mais bem pago do clube espanhol.