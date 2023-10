Max Verstappen é (ainda mais) favorito nas casas de apostas ao título da Fórmula 1

Após manter a superioridade desde o início da temporada, Max Verstappen surge ainda mais favorito nas casas de apostas.

Com 13 vitórias em 16 corridas até o momento, o piloto da Red Bull possui a oportunidade de ganhar o campeonato faltando seis etapas no calendário. O momento decisivo para o terceiro título da carreira acontece neste sábado, no GP do Catar, por meio de uma corrida sprint, com transmissão marcada para às 14h30 pela Band.

Ao todo, estão em jogo 180 pontos até a conclusão do GP de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, que encerra a competição em 26 de novembro. No entanto, para assegurar o título, o holandês precisa acumular somente três pontos a mais que seu colega de equipe, Sergio Pérez, na corrida deste sábado.

Caso não consiga o feito, o piloto ainda permanecerá a três pontos do título, com cinco etapas restantes. Além disso, a decisão final seria postergada por apenas 24 horas. No domingo, a partir das 14h, o atleta da Red Bull entrará na pista precisando conquistar a oitava posição para celebrar o tricampeonato, independentemente do desempenho de seu companheiro de equipe.

Se garantir o título no Catar, Verstappen conquistará lugar no seleto grupo de tricampeões da Fórmula 1, como os brasileiros Ayrton Senna e Nelson Piquet, o escocês Jackie Stewart, o austríaco Niki Lauda e o australiano Jack Brabham. À frente destes, figuram pilotos como o tetracampeão alemão Sebastian Vettel e o francês Alain Prost, o pentacampeão argentino Juan Manuel Fangio, e os heptacampeões mundiais Lewis Hamilton e Michael Schumacher.

Nas plataformas de apostas esportivas, Verstappen desponta como favorito para conquistar ambas as corridas do fim de semana. Além disso, o piloto da Red Bull não está sendo considerado para vitórias a longo prazo, sendo selecionado apenas entre as corridas que encerram o ano.

