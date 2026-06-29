Mata-mata da Copa do Mundo: veja quem entra em campo nesta segunda, 29

Nesta segunda-feira, 29, a bola vai rolar para mais três confrontos do mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O destaque fica por conta da Seleção Brasileira, que vai encarar o Japão.

O Brasil enfrenta os japoneses às 14h (horário de Brasília), em Houston. Já às 17h30 (horário de Brasília), a Alemanha encara (DEFINIR O RIVAL), no Gillette Stadium, em Boston. Por fim, às 22h, será a vez de Holanda e Marrocos, no Estádio BBVA, em Monterrey.

Onde assistir aos jogos de hoje

(CONFIRMAR AS TRANSMISSÕES)

Brasil x Japão - Globo, SporTV, NSports, SBT, CazéTV e ge.tv

Alemanha x (DEFINIR O RIVAL) - CazéTV

Holanda x Marrocos - CazéTV

Campanhas de Brasil e Japão

A Seleção Brasileira garantiu a liderança do Grupo C. Após estrear empatando por 1 a 1 com o Marrocos, a equipe venceu Haiti e Escócia por 3 a 0, somando 7 pontos e ficando com a ponta da tabela.

Já o Japão avançou como segundo colocado do Grupo F, com 5 pontos. A seleção asiática iniciou sua campanha goleando a Tunísia por 4 a 0, mas empatou os dois compromissos seguintes: 2 a 2 diante da Holanda e 1 a 1 contra a Suécia.

Campanhas de Alemanha e (DEFINIR O RIVAL)

A Alemanha terminou como líder do Grupo E por conta do confronto direto, já que empatou em pontos com a Costa do Marfim: 6 para cada seleção. Contra os marfinenses, os alemães venceram por 2 a 1. Além disso, aplicaram uma goleada por 7 a 1 sobre Curaçao e perderam para o Equador por 2 a 1.

A Coreia do Sul até começou a Copa com vitória sobre a República Tcheca por 2 a 1, mas depois emendou duas derrotas, por 1 a 0, para México e África do Sul. Assim, com 3 pontos, terminou entre os oito melhores terceiros colocados.

A Bósnia e Herzegovina estreou com empate em 1 a 1 diante do Canadá e depois foi goleada pela Suíça por 4 a 1, mas venceu o Catar por 3 a 1 na última rodada. Assim, com 4 pontos, terminou entre os oito melhores terceiros colocados.

A estreia do Paraguai não foi nada boa, sendo goleado por 4 a 1 pelos Estados Unidos. Na sequência, porém, se recuperou e derrotou a Turquia por 1 a 0, além de empatar em 0 a 0 com a Austrália. Assim, com 4 pontos, terminou entre os oito melhores terceiros colocados.

A Suécia terminou na 3ª colocação do Grupo F após golear a Tunísia por 5 a 1, perder para a Holanda por 5 a 1 e empatar com o Japão em 1 a 1. Assim, com 4 pontos, terminou entre os oito melhores terceiros colocados.

Campanhas de Holanda e Marrocos

A Holanda garantiu a liderança do Grupo F com 7 pontos. Na estreia, os holandeses empataram com o Japão por 2 a 2. Depois, conquistaram duas vitórias tranquilas: 5 a 1 sobre a Suécia e 3 a 1 diante da Tunísia.

O Marrocos terminou empatado em pontos com o Brasil, ambos com 7, mas levou a pior nos critérios de desempate. Os marroquinos empataram com a Seleção Brasileira por 1 a 1 e depois venceram a Escócia por 1 a 0 e o Haiti por 4 a 2.

Oitavas de final

O vencedor do confronto entre Brasil e Japão vai enfrentar Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. Já Holanda ou Marrocos enfrentará (RIVAL SERÁ DEFINIDO NO DOMINGO ENTRE Canadá ou África do Sul) na próxima fase. Por fim, quem vencer o duelo entre Alemanha e (DEFINIR O RIVAL) terá pela frente a França ou (DEFINIR O RIVAL).