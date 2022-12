Marrocos x Portugal ao vivo na Copa do Mundo: como assistir o jogo online e de graça

Marrocos e Portugal se enfrentam neste sábado, 10, ao 12h, no estádio Al Thumana, no Catar. A partida é válida pelas quartas de final da Copa do Mundo Fifa 2022.

Apesar golear a Suíça nas oitavas de final, a seleção de Portugal chega embalada para o confronto. A equipe, liderada pelo craque Cristiano Ronaldo, se classificou em primeiro do seu grupo, porem perdeu o último jogo da fase de grupos. Portugal busca chegar a uma semifinal de Copa do Mundo, algo que não acontece desde 2006.

Já o Marrocos, uma das surpresas da competição, quer surpreender ainda mais. A equipe venceu a Espanha nas oitavas de final e se classificou pela primeira vez para essa fase. Liderados pelo lateral Hakimi do PSG, e o ponta Ziyech, a equipe busca um novo triunfo na copa.

A partida entre Marrocos x Portugal, ao 12h, será transmitida pelo TV Globo, SporTV, Globoplay, FIFA+. A EXAME acompanha a partida em tempo real.

