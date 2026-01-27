Maricá x Sampaio Corrêa-RJ: que horas e onde assistir ao jogo do Carioca

Maricá x Sampaio Corrêa-RJ se enfrentam nesta terça-feira, 27, às 17h (horário de Brasília), no Estádio João Saldanha, em Maricá, pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2026. As equipes lutam para fugir da parte inferior da tabela.

A partida vale pontos importantes para escapar do Grupo X, fase que reúne os quatro últimos colocados e define o rebaixamento. O estadual divide os 12 clubes em duas chaves. As equipes que terminam em 5º e 6º de cada grupo disputam o quadrangular final do descenso.

Como chegam os times?

O Maricá chega pressionado. O clube ocupa a 6ª posição do Grupo B, com 3 pontos em três jogos. O duelo é considerado decisivo internamente por ocorrer no meio de uma sequência de três partidas como mandante, cenário visto como oportunidade para deixar a zona de risco.

O Sampaio Corrêa também soma 3 pontos, mas ocupa o 5º lugar do Grupo A com um jogo a menos. A equipe vem embalada após vitória contra o Botafogo na segunda rodada e tenta pontuar como visitante para se afastar da disputa contra o rebaixamento e buscar vaga nas quartas de final.

Onde assistir a Maricá x Sampaio Corrêa-RJ ao vivo?

Maricá x Sampaio Corrêa-RJ terá transmissão ao vivo exclusiva no Premiere, via pay-per-view. A partida do Campeonato Carioca 2026 também pode ser acompanhada por assinantes que vivem fora do Brasil pelo Globoplay Internacional.

Que horas começa Maricá x Sampaio Corrêa-RJ?

O jogo começa às 17h (horário de Brasília) nesta terça-feira, 27, pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2026.