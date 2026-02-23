Maricá x Portuguesa-RJ: que horas e onde assistir ao jogo de hoje?

Maricá e Portuguesa-RJ entram em campo nesta segunda-feira, 23, pelo Campeonato Carioca 2026.

O duelo será disputado no Centro de Treinamento João Saldanha, no Rio de Janeiro, e coloca frente a frente duas equipes que buscam se recuperar na fase de rebaixamento da competição.

O confronto é especialmente importante para as duas equipes, que integram o Grupo X. Esse é o grupo de rebaixamento formado pelos dois piores colocados de cada chave da Taça Guanabara.

O Maricá aparece na 2ª posição do grupo com 1 ponto, após um empate e uma derrota em dois jogos, com saldo de gols de -3. A Portuguesa-RJ está na 3ª colocação, também com 1 ponto, com um empate e uma derrota, e saldo de -1.

Campeonato Carioca

O Campeonato Carioca 2026 ocorre entre os dias 11 de janeiro e 8 de março. A competição reúne 12 clubes divididos em dois grupos de seis.

Na fase classificatória, cada equipe enfrenta, em turno único, os seis integrantes do grupo oposto. Ao fim dessa fase, os quatro melhores colocados de cada grupo avançam para as quartas de final.

As duas equipes de pior colocação de cada grupo formam o Grupo X, onde todos se enfrentam em jogos de ida e volta. Ao final, o último colocado é rebaixado para a Série A2.

Atualmente, o Sampaio Corrêa-RJ lidera o Grupo X com 6 pontos, após duas vitórias em dois jogos e saldo de gols de +5.

Que horas acontece o jogo Maricá x Portuguesa-RJ?

Maricá e Portuguesa-RJ se enfrentam às 17h (horário de Brasília), no Centro de Treinamento João Saldanha, no Rio de Janeiro.

Onde assistir ao jogo Maricá x Portuguesa-RJ ao vivo?

A partida terá transmissão pelo Premiere.