Mansfield Town x Arsenal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Arsenal: equipe de Mikel Arteta busca fazer jus ao favoritismo do time londrino (Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images))
Freelancer
Publicado em 7 de março de 2026 às 09h15.
O Arsenal visita o Mansfield Town neste sábado, 7, em partida eliminatória da Copa da Inglaterra. A bola rola às 9h15 (de Brasília), no Field Mill e o confronto vale vaga na próxima fase, com o time de Mikel Arteta chegando como favorito pelo momento na temporada.
Líder da Premier League, o Arsenal entra no mata-mata embalado pela campanha na FA Cup, com vitórias expressivas contra o Portsmouth por 4 a 1 e o Wigan por 3 a 0 para avançar até esta etapa e tenta transformar o bom momento em classificação sem sustos fora de casa.
Do outro lado, o Mansfield Town passou por rivais de divisão superior, batendo o Sheffield United por 4 a 3 e o Burnley por 2 a 1.
A partida terá transmissão via Disney+.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
Kepa; Timber, Mosquera, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Nõrgaard e Eze; Saka, Martinelli e Havertz.
Mansfield Town (Técnico: Nigel Clough)
Roberts; Akins, Hewitt, Oshilaja e Blake-Tracy; Reed, Bolton, Russell, Abbott e Irow; Oates.