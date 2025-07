Manchester United x West Ham: onde assistir, horário e escalações pela Premier League Summer Series

O Manchester United e o West Ham se enfrentam neste sábado, 26 de julho, às 20h, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, em uma partida amistosa da pré-temporada da Premier League Summer Series. A partida terá transmissão ao vivo no ESPN 4 e Disney+.

O Manchester United terminou a última temporada da Premier League na 15ª colocação, com 42 pontos. O time vem de uma campanha abaixo do esperado e busca melhorar seu desempenho para a nova temporada. Já o West Ham ficou com o 14º lugar, com 43 pontos, e também busca evoluir para garantir uma posição mais confortável na tabela.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United x West Ham pela Premier League Summer Series?

Prováveis escalações de Manchester United x West Ham

Manchester United: (Técnico: Rúben Amorim) A. Bayindir; Mazraoui, De Ligt e Shaw; Bruno Fernandes, Casemiro, Diallo e León; Collyer, Matheus Cunha e Martin.

