Manchester United x West Ham: onde assistir, horário e escalações da Premier League

Partida entre Manchester United e West Ham será pela 14ª rodada da Premier League

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 11h08.

O Manchester United recebe o West Ham nesta quinta-feira, 4 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester (ING), pela 14ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo na ESPN (TV por assinatura) e no Disney+ (streaming).

O Manchester United tenta estabilizar a temporada após um início marcado por oscilações. A derrota para o Everton aumentou a pressão sobre a equipe de Ruben Amorim, mas a virada sobre o Crystal Palace trouxe algum alívio e manteve o time próximo dos primeiros colocados.

Com 21 pontos em 13 jogos, os Red Devils ocupam a sétima posição e buscam transformar os bons momentos em uma sequência consistente. Para o confronto, Sesko e Maguire seguem fora, enquanto Matheus Cunha volta a ser opção.

Do outro lado, o West Ham encara o confronto pressionado pelo desempenho irregular. A equipe soma apenas 11 pontos em 13 rodadas e flerta com a zona de rebaixamento. A derrota para o Liverpool intensificou as críticas e tirou Lucas Paquetá do jogo por suspensão. Apesar disso, os Hammers se apoiam no retrospecto recente: venceram os dois últimos confrontos contra o Manchester United.

Onde assistir ao vivo Manchester United x West Ham hoje pela Premier League?

O jogo desta quinta-feira, às 17h, entre Manchester United e West Ham terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming pelo Disney+.

Prováveis escalações de Manchester United x West Ham

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim):

  • Lammens; Mazraoui, De Ligt e Luke Shaw; Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes e Diogo Dalot; Mbeumo, Mason Mount e Matheus Cunha.

West Ham (Técnico: Nuno Espírito Santo):

  • Areola; Wan-Bissaka, Todibo, Mavropanos e Diouf; Potts, Mateus Fernandes e Soucek; Bowen, Luis Guilherme e Füllkrug.
