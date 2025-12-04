Manchester United x West Ham: onde assistir, horário e escalações da Premier League

Repórter
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 11h08.
O Manchester United recebe o West Ham nesta quinta-feira, 4 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no Old Trafford, em Manchester (ING), pela 14ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo na ESPN (TV por assinatura) e no Disney+ (streaming).
O Manchester United tenta estabilizar a temporada após um início marcado por oscilações. A derrota para o Everton aumentou a pressão sobre a equipe de Ruben Amorim, mas a virada sobre o Crystal Palace trouxe algum alívio e manteve o time próximo dos primeiros colocados.
Com 21 pontos em 13 jogos, os Red Devils ocupam a sétima posição e buscam transformar os bons momentos em uma sequência consistente. Para o confronto, Sesko e Maguire seguem fora, enquanto Matheus Cunha volta a ser opção.
Do outro lado, o West Ham encara o confronto pressionado pelo desempenho irregular. A equipe soma apenas 11 pontos em 13 rodadas e flerta com a zona de rebaixamento. A derrota para o Liverpool intensificou as críticas e tirou Lucas Paquetá do jogo por suspensão. Apesar disso, os Hammers se apoiam no retrospecto recente: venceram os dois últimos confrontos contra o Manchester United.
O jogo desta quinta-feira, às 17h, entre Manchester United e West Ham terá transmissão ao vivo na ESPN e no streaming pelo Disney+.
