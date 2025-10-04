Esporte

Manchester United x Sunderland: onde assistir, horário e escalações da Premier League

A partida entre Manchester United e Sunderland é válida pela 7ª rodada da Premier League

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 4 de outubro de 2025 às 09h05.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

O Manchester United recebe o Sunderland neste sábado, 4 de outubro, às 11h, no Old Trafford, em Manchester, pela 7ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Xsports e Disney+.

O Sunderland chega ao confronto em grande forma, ocupando a 5ª colocação com 11 pontos, resultado de três vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe vive uma fase excelente e busca continuar sua boa sequência na competição.

Já o Manchester United vive um momento complicado, ocupando a 14ª posição com apenas sete pontos em seis jogos – duas vitórias, um empate e três derrotas. O time dos Red Devils está com o terceiro pior saldo de gols da competição, com -4, marcando sete gols e sofrendo 11.

Prováveis Escalações:

Manchester United (Técnico: Erik ten Hag):

  • Bayindir;
  • De Ligt, Maguire e Shaw;
  • Dalot, Ugarte, Bruno Fernandes e Dorgu;
  • Mbeumo, Sesko e Matheus Cunha.

Sunderland (Técnico: Tony Mowbray):

  • Roefs;
  • Hume, Mukiele, Alderete e Masuaku;
  • Xhaka, Rigg e Sadiki;
  • Talbi, Le Fée e Isidor.

Onde assistir ao vivo o jogo do Manchester United hoje pela Premier League?

O jogo entre Manchester United e Sunderland, neste sábado, 4 de outubro, terá transmissão ao vivo pelos canais Xsports e Disney+.

Como assistir online o jogo do Manchester United hoje?

Você pode assistir à partida online pelos serviços de streaming Xsports e Disney+.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Jogos de hoje, sábado, 4 de outubro: onde assistir ao vivo e horários

Trionda: conheça a bola oficial da Copa do Mundo de 2026

Jogos de hoje, sexta-feira, 3 de outubro: onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Casual

Lançamentos do Prime Video em outubro de 2025: veja as séries e filmes

Negócios

Quais são as 10 maiores empresas de Pernambuco? Veja quanto elas faturam

Infraestrutura

Volume de debêntures de infraestrutura supera orçamento do BNDES, diz presidente da Abdib

Marketing

O futuro já chegou ao varejo — e movimenta US$ 70 bilhões em soluções inteligentes