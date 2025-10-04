Manchester United x Sunderland: onde assistir, horário e escalações da Premier League

Repórter
O Manchester United recebe o Sunderland neste sábado, 4 de outubro, às 11h, no Old Trafford, em Manchester, pela 7ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Xsports e Disney+.
O Sunderland chega ao confronto em grande forma, ocupando a 5ª colocação com 11 pontos, resultado de três vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe vive uma fase excelente e busca continuar sua boa sequência na competição.
Já o Manchester United vive um momento complicado, ocupando a 14ª posição com apenas sete pontos em seis jogos – duas vitórias, um empate e três derrotas. O time dos Red Devils está com o terceiro pior saldo de gols da competição, com -4, marcando sete gols e sofrendo 11.
