Manchester United x Sunderland: onde assistir, horário e escalações da Premier League

O Manchester United recebe o Sunderland neste sábado, 4 de outubro, às 11h, no Old Trafford, em Manchester, pela 7ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais Xsports e Disney+.

O Sunderland chega ao confronto em grande forma, ocupando a 5ª colocação com 11 pontos, resultado de três vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe vive uma fase excelente e busca continuar sua boa sequência na competição.

Já o Manchester United vive um momento complicado, ocupando a 14ª posição com apenas sete pontos em seis jogos – duas vitórias, um empate e três derrotas. O time dos Red Devils está com o terceiro pior saldo de gols da competição, com -4, marcando sete gols e sofrendo 11.

Prováveis Escalações:

Manchester United (Técnico: Erik ten Hag):

Bayindir;

De Ligt, Maguire e Shaw;

Dalot, Ugarte, Bruno Fernandes e Dorgu;

Mbeumo, Sesko e Matheus Cunha.

Sunderland (Técnico: Tony Mowbray):

Roefs;

Hume, Mukiele, Alderete e Masuaku;

Xhaka, Rigg e Sadiki;

Talbi, Le Fée e Isidor.

